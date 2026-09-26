Atlante no se vuelve loco y mira con cautela al tramo final del Apertura 2026

La contundencia llegó al Atlante y Miguel Herrera celebró la victoria de 4-2 frente a Rayados de Monterrey, sin embargo, el estratega de los Potros aseguró que la actualidad del equipo no les permite festejar de más, ya que se mantienen fuera de los puestos que dan acceso a la Liguilla del Apertura 2026 en la Liga MX.

Con goles de Luis Puente (11’), Luis Calzadilla (53’), Eduardo Tercero (64’) y Jhojan Julio (90+6’), Atlante impuso condiciones en la capital del país para sumar su segundo triunfo en el presente semestre que representa su regreso a la Liga MX, primero en calidad de local.

La contundencia fue el aspecto que resaltó Miguel Herrera sobre sus futbolistas, quienes hicieron estremecer la red en cuatro ocasiones que les terminó permitiendo sumar 3 unidades que los mantienen soñando con un sitio dentro de la Liguilla:

“Podemos estar tranquilos de que hicimos un partido inteligente, en este partido el merecimiento de los muchachos fue contundente y por eso el marcador”.

Querétaro y Pumas, quienes podrían darles vida

Con 2 victorias y 5 empates en 10 partidos, Atlante se mantiene fuera de los sitios de Liguilla, sin embargo, con 7 compromisos por delante en el semestre, Miguel Herrera y compañía aún cuentan con posibilidades de meterse entre los 8 mejores del campeonato:

“Tenemos 11 puntos, no podemos echar campanas al vuelo, hemos dejado ir partidos importantes, estamos muy conscientes. Los muchachos -obvio- ganan, hacen un gran esfuerzo, le ganamos a un equipo importante con un gran plantel, pero no hemos hecho nada que nos haga perder la cabeza, es un buen triunfo y nada más”.

Los siguientes partidos de Atlante se disputarán una vez que concluya la actual Fecha FIFA, duelos que serán de vital importancia para el conjunto Azulgrana en busca de mantenerse en la contienda frente a rivales directos por uno de los últimos cupos hacia la Fiesta Grande:

Querétaro Vs Atlante / sábado 10 de octubre, J11 - Estadio Corregidora.

Atlante Vs Pumas / viernes 16 de octubre, J12 - Estadio Banorte.

Durante el Apertura 2026 de Liga MX, Atlante se encuentra disputando su primer torneo en el máximo circuito tras su paso por la Liga de Expansión. Mexsport

BFG