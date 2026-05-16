Por orgullo y grandeza, América va por la remontada ante Rayadas en la final de Liga MX Femenil 

El gol de Rayadas en la final de ida hirió, pero no mató las ilusiones del América por levantar su tercer título de Liga MX Femenil. Además del talento de sus nombres en la plantilla, las Águilas tienen a su favor el convencimiento de remontar a las Rayadas de Monterrey.

“¿Quién no conoce al América? Es el más grande”, destaca la mediocampista Xcaret Pineda sobre la misión a la que se encomendaron desde el arranque del Torneo Clausura 2026.

Aunque es su primer torneo con América, Xcaret Pineda nunca ha sido ajena a la dificultad y el peso de la camiseta americanista. Lo sabe desde sus inicios futbolísticos en Chicago y por la sangre mexicana que corre por sus venas.

“Se exige mucho en este club, somos competitivas. Siempre daremos todo en la cancha, no los vamos a decepcionar”.

Aunque las Águilas están contra las cuerdas en el marcador (0-1), el duelo pinta de poder a poder entre los mejores equipos del semestre. América fue líder (42 puntos), razón por la que celebrará este mediodía la vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes, recinto que mantiene invicto.

Sin embargo, las sublíderes Rayadas (40 unidades) bajo el mando de la francesa Amandine Miquel también registraron una envidiable racha de invictas como visitantes.

Pero hay confianza dentro del proyecto americanista. En el camino rumbo a su primera final de Liga MX, Xcaret Pineda resaltó la labor del estratega Ángel Villacampa y del director deportivo del área femenil Luis Fuentes.

“Me gustan mucho, son muy profesionales, nos exigen; me han ayudado a mejorar”.

También la mediocampista podrá cobrarse el soso 1-1 de su primer enfrentamiento con Rayadas en la fase regular. El 15 de febrero, en Ciudad de los Deportes, las regias concedieron el empate con un autogol de Daiane Medeiros (32’) y una anotación de Lucía García (82’). Xcaret Pineda solamente disputó 12 minutos, pero fueron suficientes para entender la jerarquía de las que hoy de nueva cuenta son rivales.

A esta final del Clausura 2026, el América Femenil llega con mayor presión tras perder las últimas dos finales (ante Pachuca y Tigres). Hay sed de replicar las hazañas de los títulos del Apertura 2028 y Clausura 2023 por encima de cinco subcampeonatos.

Para las Rayadas, la final es su mero parámetro tras cuatro títulos cosechados (Apertura 2019, Apertura 2021, Clausura 2024 y Apertura 2024) por tres finales perdidas.

Este escenario también servirá a ambos clubes en calificar el impacto de sus refuerzos bomba del torneo. Además de Xcaret Pineda, el América se hizo de los servicios de la defensa Isadora Haas (Brasil), de las mediocampistas Gabriela García (Venezuela) y Julie López, y de las delanteras Geyse Ferreira (Brasil) y Giana Riley.

En Monterrey las contrataciones fueron tres: la defensa Daiane Medeiros (Brasil), y las mediocampistas Valerie Vargas y Sofía Martínez.

Entre altas expectativas para conocer a las nuevas reinas, el Estadio Ciudad de los Deportes abrirá sus puertas a más de 30 mil espectadores; el boletaje se agotó, respuesta positiva de la afición que torneo a torneo mejora su interés por las referentes de la Liga MX Femenil.