Almeyda reconoce superioridad de Atlante; descarta preocupación por minutos de menor

Monterrey sumó su cuarta derrota en el Apertura 2026 de la Liga MX y el conjunto comandado por Matías Almeyda se mantiene fuera de los puestos de Liguilla tras la Jornada 10, pese a la derrota frente al Atlante, el estratega no toma como pretexto las ausencias; destaca que el cuadro Albiazul cumplirá cabalmente con la regla de menores.

Inaugurando la Jornada 10 del Apertura 2026 desde la cancha del Estadio Banorte, Rayados de Monterrey se plantó en el terreno de juego y logró solventar el primer embate por parte de los Potros, sin embargo, la historia en el segundo tiempo terminaría beneficiando a los locales.

Ante ello, y recibiendo un gol en el último minuto que sepultó su derrota en la capital del país, Matías Almeyda aseguró que las ausencias de Víctor Guzmán y Orbelín Pineda -citados al Tri por Rafa Márquez- terminó pesándoles; no quita mérito alguno a Miguel Herrera y sus dirigidos:

“Fuimos superados, y cuando eres superado hay que reconocerlo. Dentro de que fuimos superados, dejamos de hacer algunas cosas y y nos hicieron falta los jugadores que no pudieron estar. No es un justificante, nos ganaron bien”.

Monterrey cumplirá regla de menores

Pese a conservarse como uno de los equipos que se mantienen con menor cantidad de minutos de menores acumulados, Matías Almeyda fue contundente y aseguró que no existe ninguna duda sobre si cumplirán la regla impuesta por la Liga MX.

Durante la Jornada 10, César Garza arrancó como titular y disputó los primeros 68 minutos del duelo en el Estadio Banorte, saliendo de cambio y otorgándole su sitio a Omar Gávez, quien también suma para los 1,170 minutos a cumplir dentro de la Fase Regular del Apertura 2026:

“El partido pasado también sumamos 90 y así va a ser hasta el final. Los números nos van a dar”.

Reproducir Matías Almeyda tras la derrota de 4-2 frente al Atlante en el Apertura 2026 de la Liga MX. / Bernardo Ferreira

El siguiente partido de Monterrey en el Apertura 2026 de la Liga MX será frente al América en la misma cancha del Estadio Banorte, sin embargo, este cotejo se realizará hasta el sábado 10 de octubre debido a la Fecha FIFA en la que la Selección Mexicana enfrentará a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

BFG