¡Aguas Menezes! Se les vino un banner durante su presentación

Mano Menezes fue presentado como nuevo técnico de la selección de Perú y durante el acto, se les vino el banner que estaba atrás del técnico y directivos, golpeando ligeramente al entrenador de 63 años, en un acto que se celebró en Lima.

Durante el acto, uno de los directivos daba su discurso, cuando de repente se vio interrumpido por la caída del banner, sorprendiendo su reacción para detenerlo.

Mano Menezez será el séptimo brasileño en dirigir a Perú, con la encomienda de enderezar el camino inca. La selección no logró clasificar al Mundial 2026, luego de sellar su peor campaña en su historia, quedando noveno de 10 selecciones en la eliminatoria.

“Sabemos que los últimos años no han sido tan brillantes, pero estamos aquí para retomar ese camino para que Perú sea protagonista. Necesitamos jugadores jóvenes, pero también mantener a los de experiencia, que servirán como referentes. Esa transición requiere conversaciones claras. El jugador peruano tiene mucha similitud con el jugador brasileño”, indicó el técnico.

El brasileño señaló que van a construir un proyecto de cuatro a cinco años y prometió al pueblo peruano mucho trabajo.

ESPERA QUE NEYMAR DEJE DE ‘BAILAR TANTO’

Mano Menezes dirigió a Brasil del 2010 al 2012. Fracasó con la ‘Canarinha’ en la Copa América de 2011 tras caer contra Paraguay en los Cuartos de final. Tuvo a Neymar como su figura y en su presentación tuvo palabras para el delantero, a quien le aconsejó ya no “bailar tanto” para que pueda llegar al Mundial 2026.

“Estuve en Arequipa para el Campeonato Sudamericano de 2011, siguiendo a la selección brasileña sub-20. Seis meses después, teníamos seis o siete jugadores en la selección absoluta. La reestructuración fue tan significativa que todavía tenemos jugadores en el próximo Mundial que surgieron de ese torneo. Tenemos a Danilo, Alex Sandro, Casemiro, tenemos a Neymar… Si logra aguantar un poco más y dejar de bailar tanto, probablemente tengamos la oportunidad de tenerlo”, dijo.