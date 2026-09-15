Simeone destaca a Obed Vargas y le da esperanza en el Atlético de Madrid

Cumpliendo el sueño de convertirse en jugador del Atlético de Madrid, Obed Vargas vive por primera vez un inicio de temporada con el conjunto Colchonero, sufriendo la nula cantidad de minutos al ser relegado de las convocatorias o quedarse en el banco de suplentes; Diego Pablo Cholo Simeone destaca la actitud del mediocampista mexicano y le da esperanza.

Tras el Mundial 2026, el nombre de Obed Vargas sonó constantemente para abandonar al conjunto del Atlético de Madrid, sin embargo, se mantuvo en la entidad Colchonera en busca de una nueva oportunidad pese a la ferviente competencia en la mitad del terreno de juego.

Tras un inicio de temporada poco esperanzador para las intenciones del mexicano, Diego Pablo Cholo Simeone fue contundente al hablar sobre Obed Vargas, destacando su disposición al trabajo y manteniendo las características pese a la nula oportunidad, misma que llegará en algún momento de la temporada:

“Es humilde, amable y trabajador, y ese es el camino que debe seguir hasta que le llegue su oportunidad. Todavía conserva el mismo entusiasmo que tenía cuando llegó”.

Obed Vargas recibiendo instrucciones de Diego Simeone Foto de X: @Atleti

El siguiente partido del Atlético de Madrid será este miércoles 16 de septiembre frente al Osasuna, duelo que podría significar esa primera oportunidad para que Vargas se muestre en el terreno de juego y poco a poco vaya sumando puntos ante el estratega argentino y, solamente así, ser considerado para duelos de mayor trascendencia.

¿Obed Vargas perderá su sitio en Selección Mexicana?

Será este jueves 17 de septiembre cuando Rafa Márquez de a conocer su primera convocatoria como Director Técnico de la Selección Mexicana, sin embargo, a pesar de que la intención es mantener la base de los llamados al Mundial 2026, habrá diversas modificaciones en este inicio de proceso, una de ellas podría ser Obed Vargas.

México se medirá a Colombia (26 septiembre), Perú (29 septiembre) Estados Unidos (3 octubre) y Chile (6 octubre) en esta primera Fecha FIFA, donde solamente podría haber 2 representantes por club de Liga MX, de acuerdo a la información previamente establecida de FMF con los equipos aztecas.

BFG