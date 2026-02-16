Escándalo en el deporte: La tenista Destanee Aiava anuncia su retiro con duras acusaciones

El mundo del tenis se cimbró tras las declaraciones de Destanee Aiava. La jugadora australiana de origen samoano, que alguna vez fue considerada una de las grandes promesas de Oceanía, decidió poner punto final a su carrera profesional a los 25 años. Sin embargo, su adiós no fue una despedida convencional; a través de sus redes sociales, lanzó un comunicado incendiario que señaló las carencias éticas y los abusos que vivió durante casi una década en el circuito.

Aiava utilizó sus plataformas para exponer lo que ella llamó una cultura profundamente dañina. Lejos de las luces y el prestigio que rodean a los Grand Slams, la ahora extenista describió un entorno tóxico donde el odio y la discriminación son comunes. Sus palabras no dejaron espacio a la interpretación, pues dirigió su frustración directamente hacia la estructura del deporte y hacia quienes, desde el anonimato, vulneraron su integridad física y mental.

Destanee Aiava en una cancha de tenis. Foto de IG: @desaiava

UNA DENUNCIA CONTRA EL RACISMO Y LA MISOGINIA

El mensaje de la deportista fue una descarga de realidad contra las tradiciones más conservadoras del tenis. "Que se joda un deporte que se esconde tras supuestos valores de clase y caballerosidad", escribió la australiana. En su denuncia, subrayó que detrás de la elegancia de los trajes blancos existe una estructura racista, misógina y homófoba que margina a cualquiera que no cumpla con los estándares sociales impuestos por la élite del deporte.

Además de señalar a las instituciones, la jugadora arremetió contra los apostadores y usuarios de redes sociales. Denunció que recibió constantes amenazas de muerte y comentarios ofensivos sobre su cuerpo y su rendimiento. Para Aiava, el desgaste no solo fue físico, sino psicológico, producto de un entorno que permite el acoso sistemático bajo el pretexto de la libertad de opinión en el ámbito digital.

EL MIEDO A EMPEZAR DE CERO TRAS EL RETIRO

La trayectoria de la tenista cambió drásticamente desde su debut a los 17 años. Con madurez, confesó que en aquel entonces fue "peligrosamente ingenua" ante las presiones del profesionalismo y que confió en las personas equivocadas, lo que descarriló su potencial. Al cumplir 26 años próximamente, la jugadora admitió que siente un profundo temor por el futuro, pero que prefiere la incertidumbre antes que continuar en una vida llena de comparaciones y hostilidad.

"Me siento muy por detrás de las demás, como si estuviera empezando de cero", reconoció con honestidad. Este testimonio puso en evidencia la falta de redes de apoyo para los atletas jóvenes que enfrentan problemas de salud mental y discriminación. El retiro de Destanee Aiava deja una herida abierta en la comunidad deportiva internacional, obligando a replantear si los valores de "clase" del tenis son reales o simplemente una fachada que oculta dinámicas de exclusión y violencia hacia sus propios protagonistas.