¡Prefieren perder! El polémico deseo de la afición de Pumas para que Efraín Juárez se vaya

Este martes 10 de febrero, Pumas tiene la obligación de golear a San Diego FC en la Concachampions 2026 para no ser eliminados, sin embargo, la desconfianza de su afición explotó al exigir precios más bajos para ir a apoyarlos… y la salida de Efraín Juárez.

A pesar de que Pumas se mantiene como uno de los equipos invictos durante el Clausura 2026 de Liga MX, el haber caído 4-1 ante San Diego FC en la Primera Ronda de Concachampions, hace que el proyecto de Efraín Juárez penda de un hilo para los aficionados que arrancaron apoyando su llegada al conjunto auriazul.

Y es que, luego de 15 años sin levantar el título de Liga MX, la afición de Pumas desea soluciones inmediatas y no un proyecto que comience a dar frutos a largo plazo, por lo que el partido de esta noche en el Estadio Olímpico Universitario ante los estadunidenses será vital para enamorar a sus seguidores de nueva cuenta… o ponerle fin a la etapa de Efraín Juárez en el banquillo unamita; así reaccionan los seguidores del conjunto del Pedregal.

Por si fuera poco... boletos 'por las nubes'

Además, uno de los puntos que no perdonan es el precio por boleto para apoyar a su equipo, pidiendo que la Directiva baje los costos de manera considerable para apoyar en un día –laboral- en un horario poco acostumbrado y con la necesidad de anotar tres goles para comenzar a soñar con no ser eliminados de manera temprana en la Concachampions, certamen en el que –también- se encuentran en deuda ante su afición.

Estos son algunos de los comentarios ante los boletos para el Pumas Vs San Diego FC, mismos que van desde los $210 hasta los $750 pesos:

Pumas deberá ganar, al menos, por 3 goles

Las matemáticas no acompañan a los universitarios en esta noche, sin embargo, esperan que lo imposible se convierta en algo alcanzable. Para ello, Pumas deberá anotar –al menos- 3 goles en la vuelta de Primera Ronda frente a San Diego FC para no ser eliminados por los estadunidenses de manera automática.

Al perder 4-1 en la ida, Pumas deberá aprovechar su gol de visitante para dejar en cero a los de la MLS y aprovechar cada una de las ventajas que brinda el Estadio Olímpico Universitario para ponerse por delante en el marcador, incrementar la ventaja y consumar una remontada que podría representar un parteaguas para jugadores, técnico, Directiva y afición en este semestre de doble actividad.

BFG