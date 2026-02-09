¿Cuenta el gol de visitante en la Concachampions 2026?

La Concachampions 2026 vive una nueva edición, en donde 6 equipos de Liga MX buscarán el título que les dé el boleto rumbo a la Copa Intercontinental 2026 y Mundial de Clubes 2029; el gol de visitante podría ser factor en cada una de las eliminatorias en caso de que se anote en tiempo regular.

Tras los partidos de ida correspondientes a la Primera Ronda, en donde participaron 5 de los 6 mexicanos en competencia, todos anotaron gol de visitante a excepción de Tigres, quienes deberán esperar a los últimos 90 minutos para definir si avanzan a los Octavos de Final o son eliminados de manera temprana en el torneo.

América, Cruz Azul, Pumas, Toluca, Tigres y Monterrey son los mexicanos en la Concachampions 2026. Mexsport

Gol de visitante en Concachampions

Esto indica el inciso 12.10 del reglamento de la Concachampions 2026, mismo que habla sobre el formato y estructura de la competencia, djando claro en qué casos sí cuenta el gol de visitante:

Si el total de goles en los partidos de ida y vuelta entre los dos equipos es igual al final del tiempo reglamentario del partido de vuelta, los criterios de desempate se determinarán de la siguiente manera:

- Mayor número de goles marcados de visitante durante el tiempo reglamentario de los dos partidos.

- Si los dos equipos permanecen empatados, se jugarán dos períodos de quince minutos de tiempo extra.

- Los goles de visitante no tendrán valor añadido durante la prórroga.

- Si los dos equipos siguen empatados después del segundo periodo de la prórroga, se aplicará el procedimiento de tiros desde el punto penal según marcan las Reglas del Juego.

Resultados de los mexicanos en ida de Primera Ronda

De acuerdo a los criterios de desempate en la Concachampions, estos son los resultados que necesita cada uno de los equipos de Liga MX para superar la Primera Ronda y unirse a Toluca en los Octavos de Final:

Forge 0-0 Tigres / los de la Sultana del Norte avanzarán si ganan o empatan sin goles y se imponen en Tiempo extra o penales; si igualan con goles, Forge FC estará en Octavos de Final.

Olimpia 1-2 América / las Águilas estarán en Octavos de Final si ganan o empatan; en caso de perder por 1, los goles anotados por los hondureños serán clave para conocer si la escuadra azulcrema avanza por gol de visitante, hay tiempo extra o los centroamericanos superan la fase.

San Diego 4-1 Pumas / Efraín Juárez y compañía tendrán que ganar por tres goles de ventaja y no recibir más de 2. De darse esto último, los universitarios tendrán que imponerse por una ventaja de 4.

Xelajú 1-1 Monterrey / empatando sin goles o ganando, Rayados estará en Octavos de Final, sin embargo, el 1-1 en la vuelta forzaría a Tiempos Extra; empatando a partir del 2-2 o cayendo, Xelajú eliminará a los regiomontanos.

Vancouver FC 0-3 Cruz Azul / ganando, empatando o perdiendo por 2 goles, La Máquina avanzará de ronda; de recibir 3 en el Estadio Cuauhtémoc se exponen a los tiempos extra o una eliminación por goles de visitante.

