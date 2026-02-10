“Nos engañó a todos”, sentencia Reinoso sobre paso de Saint-Maximin en el América

La salida de Allan Saint-Maximin del América sigue dejando eco en el entorno del equipo, incluso con el jugador francés ya militando en la Ligue 1, y es que su recuerdo en México no es el mejor esperado. Carlos Reinoso, ídolo histórico de las Águilas, lamentó el paso del atacante y señaló que su contratación no rindió lo esperado.

Durante su participación en Faitelson Sin Censura, el exjugador y exentrenador recordó una advertencia que, con el tiempo, cobró sentido. Reinoso citó directamente a José Mourinho para explicar por qué la apuesta por Saint-Maximin no salió como se esperaba.

“Me acordé de lo que dijo Mourinho, Mourinho nos avisó a todos, a todo el mundo que era el tipo menos profesional que había tenido y mire que Mourinho siempre habla bien de los jugadores, nos engañó a todos”, dijo Reinoso.

Las palabras del exentrenador hacen eco luego de que Mourinho llegó a criticarlo cuando lo dirigió en el Fenerbahce, al señalar: “en los últimos tres meses jamás lo he visto entrenar cuatro días seguidos al mismo nivel que sus compañeros”.

Las declaraciones del llamado ‘Maestro’ resonaron con fuerza entre la afición americanista, ya que refuerzan la idea de que el problema del francés en Coapa no fue futbolístico, sino de compromiso y profesionalismo. Para Reinoso, el caso deja una lección clara sobre la importancia de evaluar el perfil humano y no solo el cartel internacional de un fichaje.

Antonio Carlos Santos tiene otra opinión de Saint-Maximin

La postura del chileno contrasta con la visión de Antonio Carlos Santos, otro histórico del club, quien reconoció que Saint-Maximin mostró calidad en sus primeros partidos. Sin embargo, incluso desde esa óptica, el brasileño admitió que la relación con André Jardine nunca terminó de consolidarse.

“Maximin llegó con un cartel de gran figura, lo demostró en los primeros partidos, pero futbolísticamente tuvo problemas con Jardine”, señaló.

Incluso a pesar de su irregularidad, Santos considera que el francés era el jugador más determinante del plantel.

“Para mí Maximin era el mejor jugador que tenía el América, pero imagina que un día te pone que juegas bien y al otro día no te pone”.

Saint-Maximin ya marcó gol con el Lens

Mientras en México continúan las críticas por su breve paso por el América, Allan Saint-Maximin ya comenzó una nueva etapa en Europa. El francés debutó con el Lens en la Ligue 1 y ya contribuyó con un gol, ayudando a su equipo a pelear en la parte alta de la tabla.