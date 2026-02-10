Fallece Alejandra Patricia Menzi, entrenadora nacional de la selección mexicana de Para Remo

El Comité Paralímpico Mexicano (COPAME) expresó su profundo pesar por el sensible fallecimiento de Alejandra Patricia Menzi, quien se desempeñó como entrenadora nacional de la selección de Para Remo y entrenó a deportistas con discapacidad durante al menos 11 años; además, fue quien en 2012 presentó ante el Comité el proyecto para desarrollar el deporte de Para Remo en nuestro país.

De origen argentino, Menzi llevó el nombre de México a lugares nunca antes alcanzados, dejando una huella imborrable en numerosos para atletas.

A través de un comunicado oficial, el organismo manifestó sus condolencias a familiares, amigos y a la comunidad del deporte paralímpico, y se unió al sentimiento de dolor por la pérdida de una figura destacada en el desarrollo del remo adaptado en México.

Menzi, reconocida por su trabajo con atletas paralímpicos, contribuyó de manera significativa al fomento del deporte inclusivo y a la formación de deportistas que representaron al país en competencias internacionales, como Britani Gutiérrez y Miguel Ángel Nieto, en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Asimismo, fue motivo de orgullo nacional la representación en la Royal Canadian Henley Regatta 2025, donde la selección mexicana de Para Remo, liderada por la entrenadora Alejandra, cerró su actuación con nueve preseas, al obtener primeros y segundos lugares: Michel Muñoz (PR1 1X), Miguel Ángel Nieto (PR2 1X), Liliana Gallo (PR2 1X), así como Britani Gutiérrez y Pablo Ramírez (PR3 X2).

Dicha competencia formó parte de la preparación previa al World Rowing Championships 2025, en Shanghái. En sus últimas publicaciones en redes sociales, la entrenadora compartió la participación de Michel Muñoz en Para Remo, avanzando a la final B y superando la prueba PR1 individual, celebrando su octavo lugar en el ranking internacional tras su participación en Shanghái.

El COPAME destacó su compromiso y dedicación, subrayando que su legado permanecerá en quienes tuvieron el privilegio de entrenar bajo su guía.

BFG