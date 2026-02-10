¿Debutará en el Clásico? Chivas anuncia llegada de Jonathan Pérez

Tras días en espera del anuncio oficial, Chivas cumplió con los rumores y presentó a Jonathan Pérez como nuevo futbolista del Rebaño para el Clausura 2026 de la Liga MX; siendo el 7° jugador no nacido en México en el plantel, el extremo podría tener sus primeros minutos en el Clásico Nacional.

En busca de apuntalar un plantel que se verá mermado en la Liguilla debido a las ausencias que habrá por la convocatoria de los mexicanos al Mundial 2026, el conjunto de Gabriel Milito sumó a su último refuerzo para este Clausura 2026 de Liga MX.

Jonathan Pérez es un jugador que se desempeña como extremo por el costado de la derecha, por lo que estará compitiendo por el puesto de titular con Roberto Piojo Alvarado, quien promete quedar fuera de Chivas tras la Fase Regular por lo anteriormente explicado.

Compartiendo sus raíces mexicanas, y algunos de sus goles anotados con Nashville, así fue el anuncio que hizo Chivas para el jugador que estará vistiendo el número 18 en el dorsal:

Con la incorporación de Jonathan Pérez, Chivas cierra su plantilla de cara a un ilusionante inicio de semestre, donde marchan con paso perfecto en el Clausura 2026 tras 5 partidos, colocándose líderes absolutos en la tabla de posiciones de Liga MX.

El siguiente partido de Chivas será durante la Jornada 6, mismo en el que recibirán al América el sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, por lo que la aparición de Jonathan Pérez podría darse en los últimos minutos del compromiso, haciendo su debut como nuevo futbolista Rojiblanco.

Características en el juego de Jonathan Pérez

De acuerdo a lo compartido por Chivas, estas son las habilidades que presenta el futbolista mexicoamericano, mismas que le han permitido alzar un título con de la MLS (2024) con LA Galaxy y otro correspondiente a la Copa US Open con Nashville en 2025:

- Juego entre líneas.

- Ágil en espacios reducidos.

- Juega por ambas bandas. Por derecha, suele recortar al centro y buscar el disparo a portería.

