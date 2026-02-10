Estos son los días en que "Checo" Pérez rodará en los test de F1 2026 en Bahréin
Sergio "Checo" Pérez ya tiene definido su programa de pruebas en Bahréin durante los primeros test oficiales de la Fórmula 1 2026.
Luego de un polémico lanzamiento de su decoración en el Super Bowl LX ante una demanda del director de cine Michael Bay, Cadillac y Sergio “Checo” Pérez están listos para iniciar los tres días de test oficiales en el circuito de Sakhir en el reino de Bahréin, donde ahora sí estarán las 11 escuderías.
Cadillac ha decidido que ninguno de sus dos pilotos tenga un día completo, sino que dividirá cada una de las tres jornadas entre sus dos competidores por lo que “Checo” Pérez y Valtteri Bottas rodarán en los tres días, aunque en horarios diferentes.
¿Cuándo probará Sergio Pérez con Cadillac en los primeros test de Bahréin?
Cadillac ha hecho la siguiente distribución para los primeros entrenamientos en Bahréin:
Miércoles 11 de febrero de 2026: Valtteri Bottas por la mañana / Sergio Pérez por la tarde.
Jueves 12 de febrero de 2026: Sergio Pérez por la mañana / Valtteri Bottas por la tarde.
Viernes 13 de febrero de 2026: Valtteri Bottas por la mañana / Sergio Pérez por la tarde.
De esta forma, cada piloto tendrá la misma cantidad de tiempo en pista. Sin embargo, al dividirlos en la jornada existe el riesgo de que, en caso de un accidente o una avería grave, limite el tiempo del piloto que rodará por la tarde.
El resto de las alineaciones para los test de Bahréin 2026
Miércoles 11 de febrero
AM
Valtteri Bottas - Franco Colapinto - Oscar Piastri - George Russell - Carlos Sainz
PM
Alex Albon - Andrea Kimi Antonelli - Pierre Gasly - Lando Norris - Sergio Pérez
Día completo
Esteban Ocon - Lance Stroll - Max Verstappen
Jueves 12 de febrero
AM
Alex Albon - Andrea Kimi Antonelli - Sergio Pérez
PM
Valtteri Bottas - George Russell - Carlos Sainz
Día completo
Fernando Alonso - Oliver Bearman - Pierre Gasly - Isack Hadjar - Lando Norris
Viernes 13 de febrero
AM
Oliver Bearman - Valtteri Bottas - George Russell - Carlos Sainz - Max Verstappen
PM
Alex Albon - Andrea Kimi Antonelli - Isack Hadjar - Esteban Ocon - Sergio Perez
Día completo
Franco Colapinto - Oscar Piastri - Lance Stroll