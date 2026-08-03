Jugadores de Expansión se unen y exigen el regreso del ascenso a la FMF

Desde que el reglamento de la FMF dejó por escrito la eliminación permanente del ascenso y el descenso, los clubes de la Liga de Expansión han alzado la voz con fuerza.

Lo que en 2020 se presentó como una medida temporal por la pandemia se convirtió en una decisión definitiva que rompió el compromiso de restablecer el mérito deportivo a partir de la temporada 2026-2027.

Esa formalización ha desatado una oleada de protestas de los equipos del circuito de plata, que ven amenazado no solo su presente, sino el futuro de jugadores, aficiones y ciudades enteras.

Los jugadores de Mineros vuelven a manifestarse contra el Ascenso Mineros

Carta de los jugadores de Expansión por el ascenso

Este lunes, los futbolistas de varios equipos de la Liga de Expansión MX hicieron público un comunicado oficial firmado bajo el título “Futbolistas Unidos por un Futbol con Ascenso y Descenso”.

En él piden explicaciones claras a la Federación Mexicana de Futbol por la decisión de eliminar de forma permanente el sistema de promoción y relegación, una medida que, aseguran, se tomó sin consultarlos y que afecta de manera directa su presente y su futuro profesional.

Está decisión se ha tomado sin contar con nosotros. Por ello, queremos expresar nuestro profundo descontento por no sentirnos representados ni escuchados en unas decisiones que afectan directamente a nuestro presente y futuro profesional”, se lee.

Los jugadores subrayan que la desaparición del ascenso no solo perjudica a los futbolistas: también golpea a clubes, ciudades, aficionados y, especialmente, a las futuras generaciones que sueñan con llegar a la máxima categoría por sus propios méritos.

Señalan que los salarios en la Liga de Expansión se han reducido de forma desproporcionada y que el impacto va mucho más allá de lo económico: la pérdida de ilusión se refleja en las gradas, con caídas de entre el 50% y el 80% en asistencia, ingresos por patrocinio y salarios de cuerpos técnicos y trabajadores.

Defienden que el ascenso y el descenso no son solo un formato de competencia, sino el principio fundamental del mérito deportivo. Su eliminación devalúa la categoría, reduce oportunidades y limita el desarrollo del futbol mexicano.

Hacen un llamado a los jugadores de Liga MX a defender el camino que les permitió cumplir su sueño.

No pedimos un lugar en Primera División. Pedimos el derecho a ganárselo. No pedimos privilegios, pedimos igualdad de oportunidades para competir y progresar a través del mérito deportivo”, añadieron.

El comunicado cuenta con el respaldo de los planteles de Club Atlético La Paz, Leones Negros, Mineros de Zacatecas, Atlético Morelia, Cancún FC, Venados FC, Tlaxcala FC, Tigres de Álica, Tapachula FC y Universidad Michoacana.