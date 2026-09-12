Nadie se lo esperaba en un Mundial: táctica sorprendió a rivales

En un Mundial nadie se esperaba la táctica que hicieron, pero les funcionó para hacer un golecito. La selección de Francia recordó una parte de un juego para confundir a las jugadoras de Ghana en el cierre del Grupo C.

En el duelo que se disputó en el Estadio Arena Sosnowiec y cuando el marcador iba 0-1 a favor de Francia, se suscitó un tiro de esquina al minuto 68.

Cinco seleccionadas galas se abrazaron y empezaron a girar en círculo en el área ante la mirada atónita de las defensoras. En el momento en que Ornella Graziani ejecutó el tiro de esquina, se dispersaron, mientras que las ghaneses no supieron a quién marcar. Balón a segundo poste y Justine Rouquet cerró la “pinza” con una volea para el 0-2.

Justine Rouquet marcó doblete.

Francia goleó 0-4 a Ghana para finalizar como líder del Grupo C con siete puntos y avanzar a los Octavos de final. Por su parte, el país africano quedó eliminado. República de Corea avanzó como segunda.

“Tampoco es que viva obsesionada con los números. A mí me gusta jugar para el equipo, abastecer a mis compañeras. Así que me da igual si es con un gol o con una asistencia, lo único que me importa es aportar mi granito de arena para que nos llevemos la victoria. Eso era lo primordial hoy.

Por suerte se me dieron las dos cosas, así que diría que fue una noche redonda. Ahora toca disfrutar este momento y ya poner la cabeza en el próximo partido”, señaló la mediocampista Ornella Graziani, quien marcó el tercer gol de Francia de penal y fue elegida como Jugadora del Partido.

En los Octavos de final, Francia se enfrentará a Canadá el próximo jueves 17 de septiembre.