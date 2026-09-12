Afición de Rayados lleva billetes con el rostro de Vucetich al Clásico Regio

La afición de Rayados llevó la rivalidad del Clásico Regio 143 a las calles con una serie de billetes que tienen el rostro de Víctor Manuel Vucetich, actual integrante de la estructura de Tigres y entrenador interino del equipo. Los seguidores de Monterrey mostraron las impresiones en las inmediaciones del Gigante de Acero.

Los billetes incluyen la imagen del estratega, quien tuvo dos etapas al frente de Rayados antes de regresar a la institución universitaria. Además de su rostro, los diseños contienen distintos mensajes dirigidos al técnico, entre ellos “traidor”, “rey migas” y “uno siempre vuelve a donde descendió”.

La referencia al descenso forma parte de la historia de Vucetich con los dos clubes de Nuevo León. El entrenador dirigió a Tigres durante los primeros años de su carrera y posteriormente construyó una parte importante de su trayectoria con Monterrey.

Vucetich estuvo en el descenso de Tigres ante Rayados

Durante su primera etapa como entrenador de Tigres, Vucetich consiguió una Copa MX, pero también estuvo al frente del equipo cuando perdió la categoría en 1996. El descenso se consumó precisamente ante Rayados, en un partido que terminó con una remontada del conjunto albiazul.

Tigres se adelantó en el marcador, pero Sergio Verdirame y Luis Miguel Salvador marcaron los goles que cambiaron el resultado y concretaron el descenso de los universitarios. Aquel episodio quedó vinculado a la trayectoria del técnico con ambos clubes.

Tiempo después, Vucetich llegó al banquillo de Monterrey en dos etapas. La primera estuvo marcada por un tricampeonato de la Liga de Campeones de Concacaf, mientras que durante su segundo periodo dejó al equipo después de una campaña en la que consiguió 40 puntos en la fase regular.

En aquella segunda etapa, Rayados quedó eliminado en las semifinales precisamente contra Tigres, resultado que marcó el final del proceso del entrenador con el conjunto albiazul.

Víctor Manuel Vucetich ganó tres Concachampions con Rayados. Cristian de Marchena/Mexsport

Vucetich vuelve al Clásico Regio con Tigres

La llegada de Vucetich a la estructura de Tigres ocurrió después de una serie de cambios en el club. Guido Pizarro dejó la dirección técnica y posteriormente Gerardo Torrado salió de la vicepresidencia deportiva.

Con su llegada, el estratega asumió la vicepresidencia deportiva y también tomó de manera interina el puesto de entrenador. Reportes señalan que mantendrá esa función hasta el final del torneo, cuando se analizarán las opciones para elegir al técnico que ocupará de forma definitiva el cargo.

El Clásico Regio 143 será el primer enfrentamiento de Vucetich contra Rayados desde su regreso a la estructura de Tigres. El encuentro se disputará este sábado en el Gigante de Acero.