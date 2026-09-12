Isaac del Toro va por la revancha en Canadá: ¿dónde ver el GP de Montréal?

Isaac del Toro va por la revancha en Canadá después de haber quedado en el lugar 55 del Grand Prix de Québec. Este domingo 13 de septiembre de 2026, el ciclista mexicano tratará de superar ese sitio en su debut en la entidad, cuando se dispute la Clásica del Grand Prix de Montréal. La carrera se podrá ver por TV de paga y por Youtube.

¿DÓNDE VER A ISAAC DEL TORO EN EL GP DE MONTRÉAL 2026?

Claro Sports.

Canal de Youtube de Claro Sports.

Hora: 8:15 de la mañana, tiempo de la CDMX.

Isaac del Toro y los ciclistas darán 16 vueltas al circuito urbano del GP de Montréal 2026 Foto tomada de Instagram isaac_deltoro_romero1

El Grand Prix de Montréal es la última carrera a su gran cita que tendrá Isaac del Toro: el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026.

¿CÓMO SERÁ EL GP DE MONTRÉAL EN EL QUE CORRERÁ ISAAC DEL TORO?

El Grand Prix de Montréal tiene una ubicación ideal en Mount Royal, con un recorrido imponente y una subida exigente que impondrá un ritmo extenuante, donde los ciclistas lo correrán en 16 ocasiones.

El circuito urbano se compone de 13.4 kilómetros.

Total de kilómetros: 214.4 km.

Cuatro ascensos: Voie Camillien-Houde (Km 2), Chemin de Polytechnique (Km 6), Avenue Pagnuelo (Km 9) y Avenue du Parc (Km. 13).

Altitud: 269 metros.

Así es el circuito urbano del GP de Montréal 2026 Captura de pantalla

El UAE Team Emirates tiene al vigente campeón del GP de Montréal en sus filas: Brandon McNulty. El estadunidense ganó el año pasado con un memorable 1-2 para el equipo, donde subió al podio junto a Tadej Pogacar.

Isaac del Toro señaló, con anterioridad, que los Grand Prix son dos citas que ha seguido a distancia y las consideró como exigentes con una participación de gran nivel.

“A estas alturas de la temporada, representan una excelente oportunidad para buscar un buen final de año. Me siento bien, la motivación es alta y llegamos con un equipo potente”, señaló el de Ensenada, Baja California.