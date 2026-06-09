Aeropuerto de Guadalajara ya entra en ambiente mundialista; aficionados destacan seguridad

En vísperas de la Copa del Mundo 2026, la emoción en Guadalajara, Jalisco, todavía es tímida en las inmediaciones del remodelado aeropuerto, aunque es notable la afluencia de visitantes con camisetas de futbol y miradas expectantes por vivir una gran experiencia y sobre todo una estadía segura.

Y para que los turistas tanto nacionales como extranjeros no pierdan el rumbo, decenas de voluntarios de la FIFA ya entraron en acción para orientar a los aficionados a tomar medios de transporte seguros.

Uno de ellos es 'Jorge Enrique'. El voluntario admite estar emocionado por la Copa Mundial, pero también por ser anfitrión. Sin embargo, considera que a un par de días de la inauguración el ambiente todavía es calmo.

“Está algo apagado, tranquilo, seguro en las siguientes horas ya habrá más movimiento”, dijo Jorge, entusiasta frente a la puerta de llegadas nacionales de la terminal aérea.

Los voluntarios del Mundial se distinguen por sus peculiares uniformes en verde y morado, además de las acreditaciones . Héctor López / Excélsior

En los demás espacios de la terminal aérea, grupos de cuatro voluntarios están atentos a quien requiera ayuda.

“Llegan representantes e invitados de la FIFA, los dirigimos a transportes ya designados, también han llegado periodistas de otros países y me gusta mucho, porque nos comunicamos en inglés. Para este Mundial estudié mucho francés, para estar listo”, añadió el joven voluntario.

Y como él, el resto reciben a los pasajeros con sonrisas y una actitud amable. Sus uniformes morados y otros en un verde claro son visibles a la distancia, son fáciles de reconocer además por las credenciales que portan. Algunas también con letreros en español, inglés y coreano, conscientes de los juegos que tendrá la sede tapatía: Corea del Sur vs Chequia, el primero este 11 de junio a las 20:00 horas, en el Estadio Guadalajara.

Decenas de voluntarios para el Mundial en Guadalajara ya figuran en las terminales aéreas junto a un amoplio dispositivo de seguridad. Héctor López / Excélsior

Los trabajadores de los diversos locales en el aeropuerto compartieron su ánimo por una fiebre mundialista, pero coinciden que el ambiente sigue un tanto "flojo", especialmente en los restaurantes.

Por otro lado, la sensación de sentirse seguros pese a los acontecimientos de febrero pasado, cuando la ola de violencia golpeó al estado de Jalisco por el abatimiento del líder criminal “Mencho” Nemesio Eseguera Cervantes.

“Mucha seguridad desde que llegamos, muy tranquilo todo por ahora. Esperando a que sea un buen operativo de seguridad, confiado de que todo el estado estará de fiesta y todo saldrá bien, la ciudad es muy grande, seguro están preparados. Totalmente emocionados, venimos por el juego Corea contra Chequia, será una buena entrada y esperando que sea familiar el ambiente”, expresó Édgar Durán, quien arribó junto con su esposa y pequeño hijo desde Mérida, Yucatán.

El turismo extranjero también confía en la hospitalidad y seguridad de la sede tapatía.

Sung-min, surcoreano que radica en Canadá, no dudó en visitar México, para apoyar a su selección.

“He visto en noticias (acontecimientos de violencia), pero no me preocupa, en todos lados hay problemas. Me siento bien llegando acá”, dijo el aficionado, originario de Seúl, luego de consultar un mapa dentro de la nueva estación “Aeropuerto” de transporte público.

El operativo estatal en Jalisco para resguardan la paz y el orden durante el Mundial contará con cerca de 17 mil elementos entre Guardia Nacional, policía estatal y municipales.

La familia Durán, procedente de Yucatán, visitan Guadalajara para vivir la fiesta mundialista con el duelo de la Selección Mexicana ante Corea del Sur. Héctor López / Excélsior

La Selección Mexicana tendrá su segundo juego de la fase grupal en el Estadio Guadalajara; corea del Sur, el rival. Héctor López / Excélsior