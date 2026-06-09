¡Oficial! Jalisco suspende clases y labores públicas el 11 de junio por el Mundial 2026

La fiebre mundialista es evidente en México y Jalisco se sumó al decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que el jueves 11 de junio no haya clases ni actividades en las oficinas del sector público. El gobernador Pablo Lemus anunció de manera oficial la firma de un decreto con motivo del arranque del Mundial 2026 y el debut de la Selección Mexicana de Futbol.

De acuerdo con el mandatario, la intención detrás de este "día libre" es mitigar el impacto vial en las principales avenidas del estado y permitir que los ciudadanos disfruten del evento deportivo.

“En Jalisco he firmado ya también un decreto que va exactamente en la misma línea: la suspensión de actividades del sector público (…), ese día no habrá clases en Jalisco”, anunció Pablo Lemus en un breve video que difundió en sus redes sociales para confirmar la noticia.

¿Por qué no hay clases en Jalisco el 11 de junio?

La razón de la suspensión de clases en Jalisco el jueves 11 de junio se debe al arranque de la Copa del Mundo con el partido inaugural de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, el cual se celebrará a la 1:00 de la tarde en la Ciudad de México.

"Lo que buscamos es mejorar la movilidad en la ciudad y también que la ciudadanía pueda disfrutar el partido inaugural de futbol del Mundial 2026 de la Selección Mexicana", detalló Lemus.

Al suspender las actividades escolares y administrativas de gobierno, se espera una reducción drástica en el tráfico vehicular de la Zona Metropolitana de Guadalajara durante las horas previas y posteriores al encuentro del Tri.

¿Quiénes SÍ tienen que trabajar el 11 de junio?

El decreto firmado por el gobernador de Jalisco exenta rigurosamente a las áreas operativas y de primera respuesta. Por lo tanto, las actividades vinculadas a situaciones de emergencia operarán con normalidad, incluyendo:

Cuerpos de seguridad pública (Policía Estatal y Municipal).

Coordinación de Protección Civil y Bomberos.

Servicios de salud de emergencia.

Para el resto de las dependencias gubernamentales y todo el sector educativo del estado, las actividades quedarán completamente suspendidas.