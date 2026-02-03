Adrian Newey lanza advertencia sobre el AMR26 en la F1

Adrian Newey, director de Aston Martin, lanzó una advertencia sobre la evolución del AMR26 en la temporada 2026 de la Fórmula Uno, considerando que será muy diferente al que se vio en el ‘shakedown” de Barcelona.

“El AMR26 que compita en Melbourne va a ser muy diferente al que se vio en el 'shakedown' de Barcelona, y el AMR26 con el que terminaremos la temporada en Abu Dabi va a ser muy diferente al que comenzó la temporada. Es muy importante mantener la mente abierta”, indicó Newey en una entrevista que difundió Aston Martin.

Adrian Newey se congratuló que su personal ha estado a la altura de su filosofía Reuters

El ingeniero del equipo afirmó que, con el nuevo reglamento de la F1, nadie está seguro de cuál es la filosofía correcta.

“Ni siquiera yo. No estamos seguros de cuál es la mejor interpretación de las normas. Debido a nuestra apretada agenda, decidimos tomar una dirección concreta y esa es la que hemos seguido. Solo el tiempo dirá si ha sido la correcta o no”, mencionó.

Sobre el diseño final del AMR26, Newey descartó que sea agresivo porque simplemente sigue adelante y persigue lo que creen es la dirección correcta.

“La dirección que hemos tomado podría interpretarse sin duda como agresiva. Tiene bastantes características que no se han hecho necesariamente antes. ¿Eso la hace agresiva? Posiblemente, o posiblemente no”, apuntó.

El director de Aston Martin subrayó que el AMR26 es muy compacto conforme a lo que se había intentado antes en la escudería, lo que requirió una relación muy estrecha con los diseñadores mecánicos para conseguir las formas aerodinámicas que querían.

“Tengo que decir que todos los diseñadores mecánicos de aquí han aceptado realmente esa filosofía. No les ha facilitado la vida, sino todo lo contrario, pero realmente han estado a la altura del reto”, recalcó.