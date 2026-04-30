¿Adiós Toluca? Los tres gigantes que pelean por robarse a Antonio Mohamed

El verano amenaza con sacudir los cimientos del futbol continental, y el nombre de Antonio Mohamed brilla como la joya absoluta de la corona. El arrollador paso del estratega argentino con los Diablos Rojos del Toluca despertó el apetito de tres titanes de América que buscan asegurar su firma a como dé lugar antes del Mundial 2026.

Antonio Mohamed junto a su hijo y asistente Shayr Mohamed. Mexsport

Actualmente, el entrenador sudamericano mantiene un compromiso total en el Estado de México. Tras conquistar un histórico bicampeonato de la Liga MX, el técnico pelea los Cuartos de Final del Clausura 2026 frente a los Tuzos del Pachuca. Además, disputa las Semifinales de la Concacaf Champions Cup, donde cayó por 2-1 en la ida ante Los Angeles FC. Sin embargo, su contrato expira en unas cuantas semanas, situación que detonó una auténtica cacería por sus servicios.

EL SUEÑO XENEIZE Y LA REESTRUCTURACIÓN EN MONTERREY

El primer postor que levantó la mano llegó directo desde Sudamérica. Boca Juniors visualiza al 'Turco' como la pieza maestra para liderar su nuevo proyecto deportivo. La excelente relación que el entrenador sostiene con Juan Román Riquelme facilitó los primeros acercamientos. Sumado a esto, el anhelo de residir en su país natal para convivir con su familia representa un imán muy fuerte que acercaría al timonel a las instalaciones del club Xeneize.

Antonio Mohamed saliendo a la cancha. Mexsport

Mientras tanto, la Liga MX prepara una feroz contraoferta. Los Rayados de Monterrey entraron a la puja con la firme intención de vivir una tercera etapa bajo su mando. La directiva regiomontana fracasó rotundamente en el actual certamen y proyecta una limpieza profunda en su plantilla. Para ellos, el retorno del argentino significa una apuesta cien por ciento segura, pues conocen a la perfección su método para gestionar vestidores repletos de figuras.

LA MÁQUINA CELESTE AL ACECHO Y EL CIERRE CON LOS DIABLOS

El tercer involucrado en esta guerra de propuestas es Cruz Azul. La escuadra cementera navega con Joel Huiqui como director técnico interino, pero las altas esferas de La Noria ya tomaron una decisión definitiva. Iván Alonso y Víctor Velázquez fijaron al técnico bicampeón como el candidato número uno. Diversas fuentes señalaron que dirigir a los celestes siempre fue un "sueño" pendiente para el técnico, lo que ilusiona fuertemente a la afición capitalina.

Antonio Mohamed en el área técnica. Mexsport

A pesar de la tormenta mediática, Antonio Mohamed guardó un silencio sepulcral respecto a estos rumores. El técnico concentró toda su energía en los compromisos inmediatos con Toluca, ya que la posibilidad de sumar más trofeos a sus vitrinas sigue intacta. La resolución final sobre su destino se revelará hasta que concluya la participación escarlata en la temporada, momento en el que decidirá si renueva su lealtad al 'Infierno' o si emprende una nueva aventura lejos del cuadro mexiquense.