¡Tragedia escarlata! Nkosi Tafari hunde al Toluca en el último suspiro 

Los jugadores del Toluca ya visualizaban el abordaje del avión de regreso a México con la satisfacción del deber cumplido. El empate a uno parecía un negocio redondo, una gestión inteligente del esfuerzo en el "Infierno" ajeno de Los Ángeles que les permitía definir todo con la comodidad de su casa. Sin embargo, en el futbol de la Concacaf, la confianza es un lujo que se paga caro, y Nkosi Tafari se encargó de cobrar la factura en el tiempo de compensación.

Cuando el reloj marcaba el minuto 91 y el empate de Jesús Angulo se sentía definitivo, una falta en los linderos del área le dio al LAFC una última bala. La estrella coreana Son Heung-min puso música al balón con un centro preciso que encontró la testa de Tafari; el defensor se levantó entre una zaga escarlata que por un segundo perdió la marca, enviando el esférico al fondo de las redes y dejando al arquero Luis Manuel García Palomera sin respuesta.

La resistencia rota de los Diablos

El Toluca de Antonio Mohamed había hecho casi todo bien durante gran parte del encuentro. Tras sobrevivir a un primer tiempo donde Hugo Lloris se disfrazó de héroe con una doble atajada de antología, los Diablos supieron asimilar el golpe inicial de Timothy Tillman, quien al 51’ había adelantado a los locales con un derechazo cruzado.

Incluso cuando el VAR anuló un segundo gol de Jacob Shaffelburg que amenazaba con el naufragio, el bicampeón de México mantuvo la compostura. La recompensa llegó al 73’: una pincelada del Jesús 'Canelo' Angulo, quien tras una recuperación de Marcel Ruiz, sacó un zurdazo desde la frontal que besó el poste antes de entrar. Ese 1-1 era el resultado perfecto, el "valioso empate" que ponía la eliminatoria en bandeja de plata para la vuelta en el Nemesio Díez.

La lección del descuento

El cierre tuvo más tensión que espacios. Hubo cambios, una amarilla para Angulo, otra para Porteous. El ritmo se cortó en fragmentos, como si cada equipo protegiera lo que había conseguido. Toluca ajustó piezas. LAFC intentó sostener el impulso inicial, pero sin el mismo filo.

Pero el guion cambió de manos en el último suspiro. El gol de Tafari no sólo es un quitarisas, sino que obliga a los pupilos del "Turco" a buscar la remontada el próximo 6 de mayo.

El 2-1 final deja al LAFC con la moral por las nubes y al Toluca con el amargo sabor de quien deja ir la gloria en un descuido. La cita en México promete ser volcánica:. El ganador de esta serie de titanes no sólo peleará por el trono de la Concacaf el 30 de mayo, sino que asegurará su presencia en el Mundial de Clubes de la FIFA 2029.