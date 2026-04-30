De la gloria a la incertidumbre: El presente de Marcel Ruiz entre sus decisiones y una dura lesión

La más reciente estampa que dejó Marcel Ruiz en un campo de futbol es caminando lentamente con la rodilla derecha inflamada y una bolsa de hielo amarrada de ella después de que el Toluca perdió en su duelo de ida de las semifinales de la Copa de Concacaf ante el LAFC en el BMO Stadium.

Ese paso hacia el vestuario del mediocampista del Toluca encierra en lo que se ha convertido su carrera futbolística en las más recientes semanas: Descartado de momento para jugar en el Mundial con México, sin haber dado el salto al futbol europeo o a otra liga internacional y con una rodilla por la que apostó por un tratamiento conservador y no por una cirugía que diera mayor certidumbre a su carrera pensando a largo plazo.

La carrera de Marcel Ruiz iba en una autopista a gran velocidad después de haber sido uno de los elementos indispensables de Antonio Mohamed en los Diablos Rojos bicampeones de la Liga MX. Su nivel hizo que el Palmeiras de Brasil y la Ipswich Town, de la segunda división del futbol inglés, mostraran interés por sumarlo a sus equipos; pero recibieron negativas, pues él tenía la vista puesta en otros horizontes.

Marcel Ruiz dejó pasar esas oportunidades para dejar la medianía de la Liga MX por competencias de más prestigio apostando todo su capital futbolístico a ser una de las figuras mexicanas en el Mundial y de ahí despertar el interés de equipos de las cinco mejores ligas del Viejo Continente.

Marcel Ruiz prefirió no someterse a una cirugía por el desgarro del ligamento cruzado y optó por tratamiento alternativo, pensando en ir al Mundial con México. Mexsport

La primera vez que vistió la playera del Tri fue el 24 de marzo de 2023 en una victoria 2-0 ante Surinam al entrar de cambio para jugar cuatro minutos. Dos años después, consolidado como uno de los mejores en el balompié nacional, se hizo indispensable para Javier Aguirre hasta que la mala fortuna lo llevó a sufrir el desgarro del ligamentos cruzado de la rodilla derecha el 11 de marzo en los octavos de final de la Copa de Campeones ante el San Diego FC.

La cirugía y un plazo de hasta seis meses (en el mejor de los casos) de rehabilitación era la opción que recomendó la directiva del Toluca, pero él optó por un tratamiento alternativo que le diera opciones de aspirar a ser convocado para el Mundial. Pero ese llamado no llegó esta semana cuando Aguirre dio a conocer a los futbolistas de la Liga MX considerados para una concentración y pasar el último filtro con miras a la convocatoria final.

Y Marcel ahí estuvo, en el campo, para jugar 27 minutos ante América el pasado sábado 18 de abril. No tuvo minutos en sus siguientes dos partidos del curso doméstico y el miércoles 29 de abril estuvo 89 minutos antes de salir de cambio en la derrota 2-1 ante el LAFC y recibir la asistencia médica en la rodilla lastimada.

El mediocampista de 25 años que fue tomando decisiones para brillar en el Mundial y dar el salto a Europa ahora está frente a la incertidumbre de si se complicó la lesión que optó por no operarse y con ínfimas opciones de que el Vasco Aguirre lo llame para unirse al Tri mundialista.