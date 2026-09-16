“Mamá, te quiero mucho, ese gol fue para ti”: Hormiga González dedica su anotación en Europa League

Armando “Hormiga” González marcó este miércoles su primer gol en la UEFA Europa League durante la victoria 2-1 del Olympiacos sobre el Jagiellonia Białystok de Polonia. El delantero mexicano aprovechó el encuentro para dedicar su anotación a su mamá, quien cumple años este 16 de septiembre.

Después del partido, González explicó que la fecha tenía un significado especial para él y aprovechó la atención posterior al encuentro para enviarle un mensaje de felicitación. La anotación llegó en el debut del Olympiacos en la nueva temporada de la competición europea.

Es un día muy especial porque hoy cumple años mi mamá. Mamá, te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Ese gol fue para ti”, expresó el atacante mexicano.

La dedicatoria fue acompañada por otro mensaje dirigido a los mexicanos debido a la conmemoración del inicio de la Independencia de México. El futbolista señaló que también tuvo presente la fecha mientras disputaba su primer partido de Europa League.

Hormiga González celebra la Independencia de México desde Grecia

González explicó que su gol también representó una forma de festejar la fecha patria a la distancia. Para el delantero, marcar en una competición europea durante el día de la Independencia tuvo un significado relacionado con su objetivo de representar al futbol mexicano.

También fue para todos los mexicanos. Creo que poner en alto el nombre de México es una de mis metas y me pone muy contento que en el día de la independencia de México pueda meter gol para demostrar que los mexicanos somos capaces de muchas cosas”, comentó.

El atacante también encontró una manera de celebrar la fecha desde Grecia. Un día antes del partido tuvo una cena con tacos y contó que, pese a las diferencias entre la gastronomía griega y la mexicana, ya localizó un sitio donde puede comprar tortillas de harina.

Olympiacos necesitaba la victoria tras los cambios

El triunfo también tuvo importancia para el momento que atraviesa el conjunto de El Pireo. Durante los últimos días, el club realizó modificaciones en su estructura con las salidas del entrenador José Luis Mendilibar y del director deportivo Darko Kovačević.

Ante este escenario, el delantero mexicano consideró que conseguir los tres puntos era importante para el grupo, especialmente porque se produjo en el inicio de su participación en la Europa League.

Una victoria muy importante, lo necesitábamos como grupo y, gracias a Dios, un gol”, señaló González después del encuentro.

El mexicano también recordó que disputar competiciones europeas era uno de sus sueños desde niño. Explicó que las veces que veía estos partidos por televisión le hacían imaginarse en ese escenario y que esos recuerdos regresaron durante la celebración de su anotación.

Hormiga González confía en la Selección Mexicana

González también habló sobre la Selección Nacional de México, que volverá a la actividad el próximo 26 de septiembre frente a Colombia en un partido amistoso.

El delantero consideró que el combinado nacional cuenta con nivel para competir ante selecciones importantes y señaló que esa capacidad quedó demostrada durante la última Copa del Mundo, donde México tuvo una actuación histórica.

Espero lo mismo que demostramos en el Mundial, que tenemos nivel para luchar al tú por tú con grandes selecciones. Lo creo así, lo veo en mis compañeros y en el cuerpo técnico. Tenemos una gran selección”, declaró.

En los próximos días, Rafael Márquez, nuevo seleccionador nacional, dará a conocer la convocatoria para la próxima fecha FIFA. Armando González aparece como uno de los jugadores que podrían formar parte de esa lista.