Santiago Giménez aparece con el Milan pese a rumores de salida; ¿se queda en Italia?

El futuro de Santiago Giménez con el AC Milan continúa generando dudas; sin embargo, el delantero mexicano sigue siendo tomado en cuenta por el club italiano. A pesar de las especulaciones sobre una posible salida del conjunto rossonero, el atacante fue incluido en las imágenes promocionales de la nueva camiseta de visitante para la temporada 2026-27.

El Milan presentó su nueva indumentaria alternativa, en la que aparece el delantero mexicano dentro del material publicado en su sitio web oficial, una señal que apunta a que el club todavía contempla a "Santi" dentro de sus planes.

Milan presenta su jersey de visitante para la temporada 2026-27

La nueva camiseta del conjunto italiano mantiene el tradicional color blanco como protagonista y busca representar la mentalidad competitiva del club: la capacidad de superar momentos complicados y volver más fuerte después de las adversidades.

El diseño está inspirado en dos capítulos históricos del Milan en la Champions League: la derrota en la Final de Estambul 2005 ante el Liverpool y la revancha conseguida en Atenas 2007, cuando el cuadro rossonero volvió a levantar el título europeo.

Por ello, el concepto de la equipación está acompañado por el mensaje: "Después de Estambul, siempre está Atenas", una frase que recuerda la resiliencia del club italiano.

El Milan presentó su camiseta de visitante para la temporada 2026-27 acmilan.com

Santiago Giménez sigue presente en la imagen del Milan

Aunque en las publicaciones realizadas por el Milan en sus redes sociales oficiales no aparece Santiago Giménez modelando la nueva camiseta, el mexicano sí forma parte de las fotografías que acompañan el comunicado publicado en el sitio web del equipo.

La presencia del delantero en la campaña promocional llega en medio de los rumores que han colocado su nombre fuera del club durante las últimas semanas.

La incertidumbre sobre el futuro de Santi Giménez continúa

Las dudas sobre la continuidad de Santiago Giménez aumentaron tras una temporada complicada marcada por una lesión en el tobillo, además de un rendimiento por debajo de las expectativas con el Milan.

A esto se suma su participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, donde tuvo pocos minutos y no logró marcar goles.

Pese a los cuestionamientos, el delantero mexicano continúa apareciendo en los planes comerciales del Milan, mientras el club y el jugador deberán definir cuál será el siguiente capítulo de su relación de cara a la nueva temporada.