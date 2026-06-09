Acuerdo de última hora evita huelga en el SoFi Stadium previo al Mundial

A menos de 48 horas de que inicie la Copa del Mundo de la FIFA 2026 el comité organizador sigue gestionando problemas y ahora, el comité operativo del SoFi Stadium disipó una crisis que amenazaba con paralizar las actividades comerciales del inmueble en una de las sedes más importantes de torneo.

El sindicato UNITE HERE Local 11, el cual representa a un aproximado de 2,000 empleados de las áreas de alimentos y bebidas, anunció este martes la resolución de un acuerdo contractual tentativo con la compañía proveedora Legends Global, con lo que se descarta de forma oficial el estallido de una huelga general que amenazaba con paralizar los encuentros del Mundial en el inmueble.

La negociación colectiva resolvió de forma favorable las demandas de los cantineros, meseros, cocineros y lavaplatos del recinto ubicado en Inglewood, California. Voceros del sindicato confirmaron que el pacto incluye un incremento salarial generalizado, compensaciones premium por la cobertura de los eventos de la FIFA y un esquema de protección legal, esto relativo a la posibilidad de operativos de control migratorio de la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE).

El inmueble tiene programado albergar un total de ocho compromisos oficiales a lo largo de los 39 días de actividad del certamen, iniciando con el compromiso de la Selección de los Estados Unidos frente a su similar de Paraguay.

El SoFi Stadium espera ser una de las sedes con más ambiente en el Mundial 2026 FIFA World Cup 2026

Así inició el conflicto

El conflicto laboral se agudizó la semana pasada cuando la asamblea sindical votó por amplia mayoría la autorización para iniciar un paro de labores, derivado del estancamiento en las mesas de diálogo con Legends Global.

Las tensiones se incrementaron debido al endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, las cuales forman parte de los protocolos federales de seguridad establecidos para las sedes de la Copa del Mundo.