¡Se acabó! César Ramos queda fuera del Mundial 2026: regresará a México

En los últimos años, el arbitraje mexicano ha tenido un nivel muy bajo y para esta Copa del Mundo se esperaba que los silbantes mexicanos tuvieran una actuación destacada, sin embargo, César Arturo Ramos ha pagado ese mal momento.

Así como la Selección Mexicana, se esperaba que el árbitro mexicano tuviera una gran participación, pero todo se quedó en eso, esperanzas.

César Ramos en su octavo partido de Copa del Mundo. AFP

César Ramos queda ‘eliminado’ del Mundial 2026

Según información del periodista David Medrano, el árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos regresará a México en las próximas horas tras concluir su participación en la Copa del Mundo 2026.

El sinaloense, uno de los silbantes más experimentados del país, no recibió designaciones para las fases eliminatorias y ha sido descartado del resto del torneo por la FIFA

A pesar de no haber quedado seleccionado para los Octavos de Final, se esperaba que para los Cuartos o Semifinales, tuviera participación, sin embargo, está decisión marca el final de la aventura mundialista de Ramos en esta edición mundialista.

César Ramos, solo dos partidos en el Mundial 2026

En su participación en el Mundial 2026, César Ramos debutó como árbitro central en el partido Irán vs Nueva Zelanda, correspondiente a la fase de grupos.

El mexicano mostró un buen control del juego, con decisiones mayoritariamente acertadas que fueron bien valoradas por la FIFA, aunque sin grandes polémicas que marcaran el encuentro.

Posteriormente, Ramos fue designado para el duelo Escocia vs Brasil, uno de los partidos más atractivos de la primera fase.

En este compromiso, Ramos Palazuelos volvió a cumplir con solvencia, pitando su segundo encuentro en la justa y superando al histórico Armando Archundia como el árbitro mexicano con más partidos en Copas del Mundo.

A pesar de estas designaciones iniciales y su experiencia, Ramos no fue considerado para octavos de final ni cuartos, quedando fuera de las fases decisivas. Su participación se limitó a dos partidos en la fase de grupos.