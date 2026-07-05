¡A por el séptimo! Katia Itzel y Sandra Ramírez tendrán participación en Octavos 

El duelo entre Suiza y Colombia de los Octavos de Final del Mundial 2026, pondrá fin a esta instancia con un destacado componente tricolor en el cuerpo arbitral.

La FIFA ha designado a dos árbitras mexicanas para este encuentro clave, que definirá uno de los clasificados a cuartos de final.

Katia Itzel García ha tenido una destacada actuación en la Copa del Mundo 2026. Reuters

Cuerpo arbitral para Suiza vs Colombia

El salvadoreño Iván Barton será el árbitro central del compromiso, acompañado por sus asistentes habituales: David Moran y Antonio Pupiro.

Sin embargo, el foco de atención recae en las oficiales mexicanas: Katia Itzel García actuará como cuarta árbitra, mientras que Sandra Ramírez se desempeñará como árbitra asistente de reserva.

Katia Itzel aportará su temple y visión táctica desde la banda, ha demostrado en este torneo un excelente manejo de partidos de alta intensidad.

Ambas árbitras han formado parte de ternas históricas en torneos previos, consolidando la presencia femenina en el arbitraje de élite y abriendo camino para futuras generaciones.

Katia Itzel va por su séptimo partido mundialista

Katia Itzel García sumará su séptima aparición en la Copa del Mundo 2026 con esta designación como cuarta oficial en Suiza vs Colombia.

Como árbitra central, Katia Itzel García dirigió un solo partido: Túnez 1-3 Países Bajos en la fase de grupos. En ese histórico debut, mostró un control impecable, marcando 21 faltas (11 para Países Bajos y 10 para Túnez), sin mostrar tarjetas amarillas ni rojas.

Katia Itzel García espera una respuesta del VAR. Reuters

Como cuarta árbitra, ha estado presente en múltiples duelos de la fase de grupos, incluyendo Países Bajos vs Japón, Inglaterra vs Croacia y Estados Unidos vs Australia, entre otros.

En estos roles ha acumulado experiencia valiosa, supervisando con profesionalismo y contribuyendo a la fluidez de los encuentros. Su consistencia la ha posicionado como una de las referencias del arbitraje en el torneo.