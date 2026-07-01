Katia Itzel al Argentina vs Cabo Verde; César Ramos fuera de Dieciseisavos 

Con el inicio de los Dieciseisavos de Final en el Mundial 2026, ya se conoce la actividad de los árbitros mexicanos en esta fase clave del torneo.

Las designaciones de FIFA para los primeros partidos de eliminación directa han confirmado quiénes seguirán en acción y quiénes se quedarán en el banquillo. México cuenta con presencia arbitral destacada, aunque no en todos los roles esperados.

Katia Itzel García durante el Países Bajos vs Túnez AFP

Esto marca un momento importante para el arbitraje nacional, que ha tenido una participación relevante en la fase de grupos. Ahora, con cruces de alto voltaje como el de Argentina, se define el rol de las ternas mexicanas en lo que resta de la competencia.

Katia Itzel y Sandra Ramírez estarán en el Argentina y Cabo Verde

La árbitra mexicana Katia Itzel García ha sido designada como cuarta árbitra para el encuentro de dieciseisavos de final entre Argentina y Cabo Verde, programado para el 3 de julio en el Estadio Miami.

Junto a ella, su compatriota Sandra Elizabeth Ramírez Alemán actuará como quinta árbitra. La terna principal estará encabezada por el canadiense Drew Fischer.

Katia Itzel ya hizo historia en la fase de grupos al convertirse en la primera árbitra mexicana (y una de las primeras latinoamericanas) en dirigir un partido como central en un Mundial masculino, en el duelo entre Países Bajos y Túnez.

Su designación como cuarta oficial en este cruce de knockout refuerza su protagonismo y el avance del arbitraje femenino en torneos de élite. Sandra Ramírez también acumula experiencia como asistente en el torneo.

César Ramos, ausente en dieciseisavos del Mundial

El experimentado árbitro mexicano César Arturo Ramos no fue designado para los dieciseisavos de final, a pesar de haber completado una fase de grupos sólida y acumular un amplio historial en torneos de élite.

César Ramos en su octavo partido de Copa del Mundo. AFP

Ramos llegó al torneo con récord: es el árbitro mexicano con más partidos en Copas del Mundo, superando marcas históricas.

En esta edición dirigió encuentros en la fase de grupos con buen nivel, manteniendo el control y aplicando el VAR de forma efectiva, tal como en sus participaciones anteriores en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Aun con esas actuaciones positivas y su experiencia en semifinales de Copa América y otros torneos mayores, FIFA optó por otras ternas para los cruces eliminatorios.

Esto genera debate en el arbitraje mexicano, pues Ramos ha sido uno de los silbantes más consistentes del país en la última década. Su ausencia en esta fase resalta la rotación estricta que aplica la FIFA en las etapas decisivas.