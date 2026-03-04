Aaron Rodgers niega ultimátum de Steelers y deja en suspenso su futuro en la NFL

El veterano quarterback Aaron Rodgers volvió a colocarse en el centro de la conversación de la NFL al aclarar públicamente que no existe una fecha límite para decidir si firmará con los Pittsburgh Steelers o si optará por el retiro. Las declaraciones se producen en medio de crecientes especulaciones sobre el desenlace de su prolífica trayectoria como uno de los mejores jugadores en su posición en la historia de la NFL.

Durante una aparición en The Pat McAfee Show, Rodgers explicó que actualmente se encuentra en una etapa de reflexión personal y familiar. Señaló que ha pasado tiempo con su esposa y que recientemente realizó un viaje de esquí, manteniéndose alejado del foco mediático mientras evalúa sus opciones deportivas.

El quarterback también confirmó que ha sostenido conversaciones con el entrenador en jefe Mike McCarthy y con el gerente general Omar Khan, ambos representantes de la estructura directiva de Pittsburgh. Sin embargo, fue enfático al precisar que no existe una oferta contractual formal sobre la mesa ni un ultimátum impuesto por la organización.

“No hay una fecha límite frente a mí, no hay una oferta de contrato sobre la cual debatir”, expresó Rodgers, en declaraciones recogidas por ESPN. La frase desactiva versiones que apuntaban a que los Steelers habían fijado un plazo para obtener una respuesta definitiva.

A lo largo de su trayectoria, Rodgers se ha caracterizado por tomarse tiempo para decidir su continuidad cada receso de temporada. El pasador, cuatro veces Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL, ha extendido procesos similares en años anteriores antes de definir su estatus contractual o su permanencia en activo.

El interés de Pittsburgh surge en un contexto en el que la franquicia busca estabilidad en la posición de quarterback. Rodgers, campeón del Super Bowl XLV y con más de 59,000 yardas aéreas en temporada regular a lo largo de su carrera, representa una opción de experiencia comprobada si decide continuar jugando.Por ahora, el escenario permanece abierto.

Rodgers no confirmó un calendario para anunciar su determinación y reiteró que su prioridad es evaluar la decisión con calma. En una liga donde los movimientos de quarterbacks suelen redefinir aspiraciones competitivas, la definición del futuro del veterano mariscal continúa siendo uno de los temas centrales de la pretemporada.