60 Super Bowls, 60 datos: Un repaso por el archivo histórico del gran juego de la NFL

El próximo domingo, la National Football League alcanzará un hito de longevidad con la celebración del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium. El encuentro enfrentará a los Patriots de Nueva Inglaterra, que registran su duodécima aparición en el partido por el trofeo Vince Lombardi, la mayor cantidad en la historia de la liga, contra los Seattle Seahawks, quienes disputan su cuarto súper domingo.

Para Nueva Inglaterra, el partido representa la oportunidad de convertirse en la primera franquicia con siete trofeos Vince Lombardi y establecer una nueva marca de victorias en postemporada con 41, superando las 40 que actualmente comparte con los 49ers. Por su parte, Seattle busca asegurar el segundo campeonato de su historia tras el obtenido en la edición XLVIII de 2013.

Contexto y Trayectoria

Es la segunda vez que ambas franquicias se miden por el título tras el Super Bowl XLIX de 2014, cuando los Patriots se impusieron 28-24. Será la revancha 32 en la historia del gran juego.

Los Patriots llegna a este compromiso tras una transformación estadística notable. Después de finalizar la campaña 2024 con un registro de 4-13 y en el último lugar de su división, el equipo busca unirse a los agles (2017) y Saints (2009) como los únicos equipos desde el reajuste de 2002 en ganar el Super Bowl la temporada inmediata a ser coleros divisionales.

El duelo estratégico

El Super Bowl LX será apenas la cuarta ocasión en la historia que enfrenta a dos entrenadores en jefe que se encuentran en sus primeras dos temporadas con sus respectivos equipos. Mike Vrabel, en su primer año al frente de los Patriots, y Mike Macdonald, contratado por los Seahawks en 2024, emularán los duelos estratégicos vistos previamente en los Super Bowls XLIII, XXXVII y XXXVI.

Vrabel tiene la posibilidad de establecer un récord para la liga al convertirse en el primer entrenador en jefe en alcanzar 18 victorias totales (incluyendo postemporada) en su campaña de debut. Asimismo, busca integrarse al grupo de Mike Ditka, Tony Dungy, Tom Flores y Doug Pederson como las únicas personas en ganar el Super Bowl tanto en calidad de jugador como de entrenador en jefe.

Pero antes de conocer al próximo campeón de la National Football League, damos un repaso al archivo histórico del gran juego

El Génesis

I. Packers 35-10 KChiefs (1967) Vince Lombardi no buscaba un trofeo, buscaba validar una existencia. En un Memorial Coliseum a medio llenar, Max McGee, con una resaca legendaria, atrapó el primer pase de anotación de la historia para demostrar que la NFL seguía siendo la dueña del patio.

II. Packers 33-14 Raiders (1968) El adiós de Lombardi fue una marcha triunfal bajo el sol de Miami. Bart Starr manejó el reloj como un cirujano y los Packers sellaron un dominio que bautizaría para siempre al trofeo de plata.

III. Jets 16-7 Colts (1969) Joe Namath no sólo lanzó pases; lanzó una profecía. Su "garantía" de victoria ante los todopoderosos Colts de Shula niveló la balanza entre ligas y le dio al Super Bowl su carácter de espectáculo global.

IV. Chiefs 23-7 Vikings (1970) Hank Stram, con un micrófono escondido y una verborrea imparable, dirigió la última gran rebelión de la AFL antes de la fusión. La defensa de los Chiefs asfixió a Minnesota en un pantano de errores.

V. Colts 16-13 Cowboys (1971) El "Blunder Bowl". Un festival de once entregas de balón que terminó con un gol de campo agónico de Jim O'Brien. Fue tan extraño que el MVP, Chuck Howley, jugaba para el equipo perdedor.

La Dinastía del Acero y el Sol de Miami

VI. Cowboys 24-3 Dolphins (1972) Roger Staubach y Tom Landry finalmente se quitaron la etiqueta de "los que no ganan el grande". Una defensa asfixiante dejó a los Dolphins sin un solo touchdown, marcando el inicio de la leyenda de la "Doomsday Defense".

VII. Dolphins 14-7 Redskins (1973) La perfección no admite discusiones. Miami completó la única temporada invicta de la era moderna, aunque el intento de pase de su pateador Garo Yepremian tras un bloqueo sigue siendo el momento más cómico de la historia.

VIII. Dolphins 24-7 Vikings (1974) Larry Csonka corrió como si el césped de Houston le debiera dinero. Fue un dominio físico absoluto que confirmó a Don Shula como un arquitecto de la victoria terrestre.

IX. Steelers 16-6 Vikings (1975) Nace la Cortina de Acero. En un juego de pocos puntos y mucho impacto físico, Franco Harris rompió la resistencia de unos Vikings que empezaban a acostumbrarse a la derrota en el gran escenario.

X. Steelers 21-17 Cowboys (1976) Lynn Swann levitó sobre el campo de Miami. Sus recepciones acrobáticas definieron un duelo de titanes donde Terry Bradshaw demostró que podía lanzar tan fuerte como golpeaba su defensa.

El Esplendor de los 70 y la irrupción de los 80

XI. Raiders 32-14 Vikings (1977) John Madden finalmente alzó el trofeo. Los Raiders jugaron con la crueldad que su escudo sugería, castigando a unos Vikings que se despidieron de su cuarta y última oportunidad histórica.

XII. Cowboys 27-10 Broncos (1978) El primer Super Bowl bajo techo (Superdome) fue un caos para Denver. Harvey Martin y Randy White compartieron el MVP tras provocar siete entregas de balón en una noche donde el brillo de Dallas fue cegador.

XIII. Steelers 35-31 Cowboys (1979) Posiblemente el mejor duelo de la década. Un choque de trenes donde Terry Bradshaw lanzó cuatro touchdowns para vencer a un Staubach que nunca se rindió. El error de Jackie Smith en las diagonales aún duele en Texas.

XIV. Steelers 31-19 Rams (1980) La culminación de la dinastía. Los Rams sorprendieron compitiendo hasta el último cuarto, pero la conexión Bradshaw-Stallworth liquidó el partido en el Rose Bowl. El cuarto anillo en seis años para Pittsburgh.

XV. Raiders 27-10 Eagles (1981) Rod Martin interceptó tres pases y Jim Plunkett encontró la redención. Fue la victoria del equipo "renegado", con Al Davis celebrando mientras los Eagles de Dick Vermeil se desmoronaban por los nervios.

La era de Montana y los genios de la estrategia

XVI. 49ers 26-21 Bengals (1982) El inicio de la era de Bill Walsh y Joe Montana. Una defensa numantina en la línea de gol detuvo a los Bengals y San Francisco presentó al mundo la "West Coast Offense".

XVII. Redskins 27-17 Dolphins (1983) John Riggins se convirtió en un gigante de concreto. Su acarreo de 43 yardas en cuarta oportunidad es la imagen icónica de un Washington que molió a golpes a la defensa de Miami.

XVIII. Raiders 38-9 Redskins (1984) Marcus Allen corrió en reversa para luego escapar 74 yardas hacia la gloria. Fue una emboscada total de los Raiders, que humillaron al campeón defensor en la tarde más brillante del "Silver and Black".

XIX. 49ers 38-16 Dolphins (1985) El duelo Montana vs. Marino. El joven pistolero de Miami llegó con récords, pero Montana respondió con precisión y piernas ágiles, demostrando que el sistema de Walsh era el futuro del juego.

XX. Bears 46-10 Patriots (1986) No fue un partido, fue una demolición. El "Super Bowl Shuffle" se hizo realidad con una defensa de Chicago que parecía de otra galaxia. Richard Dent y Mike Singletary convirtieron el partido en una pesadilla para los Patriots.

Giants, Redskins y la calma de Montana

XXI. Giants 39-20 Broncos (1987) Phil Simms completó el 88 por ciento de sus pases, una cifra que hoy parece ciencia ficción. Lawrence Taylor lideró a una defensa que borró a John Elway en la segunda mitad para darle a Nueva York su primer trofeo.

XXII. Redskins 42-10 Broncos (1988) Doug Williams hizo historia como el primer QB afroamericano en ganar, y lo hizo con un segundo cuarto de 35 puntos. Denver simplemente desapareció ante el bombardeo de Washington.

XXIII. 49ers 20-16 Bengals (1989) "¿Ese de ahí no es John Candy?". Con esa frase en el huddle, Montana tranquilizó a sus compañeros antes de recorrer 92 yardas para ganar el juego con un pase a John Taylor en el último suspiro.

XXIV. 49ers 55-10 Broncos (1990) La mayor paliza en la historia del Super Bowl. Montana lanzó cinco touchdowns y los 49ers jugaron un fútbol americano perfecto, dejando a John Elway con la mirada perdida en el césped de Nueva Orleans.

La Tragedia de Buffalo y el Regreso de Dallas

XXV. Giants 20-19 Bills (1991) "Wide Right". El gol de campo fallado por Scott Norwood al final del juego inició la tragedia de Buffalo y coronó el plan maestro de Bill Belichick (entonces coordinador defensivo) para frenar la ofensiva "K-Gun".

XXVI. Redskins 37-24 Bills (1992) Joe Gibbs ganó su tercer Super Bowl con un tercer QB distinto (Mark Rypien). Buffalo empezó a mostrar las costuras de un equipo que no sabía manejar la presión del gran escenario.

XXVII. Cowboys 52-17 Bills (1993) Jimmy Johnson trajo de vuelta el glamour a Texas. Troy Aikman, Emmitt Smith y Michael Irvin masacraron a unos Bills que entregaron el balón nueve veces. Solo el descuido de Leon Lett evitó una anotación más.

XXVIII. Cowboys 30-13 Bills (1994) La secuela fue igual de dolorosa para Buffalo. Tras ir ganando al medio tiempo, los Bills se desmoronaron y Emmitt Smith tomó el control del juego para sellar el bicampeonato de los Cowboys.

XXIX. 49ers 49-26 Chargers (1995) Steve Young se quitó al "mono de la espalda". Con seis pases de touchdown, el heredero de Montana destrozó a los Chargers en un partido que nunca fue competitivo.

XXX. Cowboys 27-17 Steelers (1996) El último gran suspiro de la dinastía de los 90. Dos intercepciones de Larry Brown fueron la diferencia en un duelo clásico que devolvió a Dallas a la cima por quinta vez.

De Favre a la Magia de Warner

XXXI. Packers 35-21 Patriots (1997) Desmond Howard devolvió una patada para touchdown y Brett Favre lanzó bombas de alegría. El trofeo regresó a "Titletown" después de casi tres décadas de sequía.

XXXII. Broncos 31-24 Packers (1998) "Esta es para John". El helicóptero de Elway en una jugada de tercera oportunidad simbolizó el hambre de un veterano que finalmente venció a la historia y a los favoritos Packers.

XXXIII. Broncos 34-19 Falcons (1999) El adiós soñado de John Elway. Ante los sorprendentes "Dirty Birds" de Atlanta, Denver dominó de principio a fin para despedir a su leyenda con un bicampeonato bajo el brazo.

XXXIV. Rams 23-16 Titans (2000) "La yarda final". Mike Jones detuvo a Kevin Dyson a centímetros del touchdown del empate. Kurt Warner, el cajero de supermercado, completó la historia de Cenicienta con el "Greatest Show on Turf".

XXXV. Ravens 34-7 Giants (2001) Una de las defensas más aterradoras de todos los tiempos. Ray Lewis y compañía no permitieron nada a los Giants, demostrando que en Baltimore el ataque era un accesorio y la defensa, el motor.

La Dinastía de los Patriots y el Factor Brady

XXXVI. Patriots 20-17 Rams (2002) El inicio de todo. Un joven Tom Brady manejó la última serie sin tiempos fuera para dejarle la mesa puesta a Adam Vinatieri. Los "Underdogs" vencieron a la maquinaria de los Rams.

XXXVII. Buccaneers 48-21 Raiders (2003) Jon Gruden conocía las jugadas de los Raiders porque él las había diseñado. La defensa de Tampa Bay interceptó cinco veces a Rich Gannon en una noche de pesadilla para Oakland.

XXXVIII. Patriots 32-29 Panthers (2004) Un duelo que estalló en el cuarto periodo. Tras el polémico incidente de Janet Jackson en el medio tiempo, Brady y Delhomme intercambiaron golpes hasta que Vinatieri decidió, de nuevo, el destino.

XXXIX. Patriots 24-21 Eagles (2005) La confirmación de la dinastía. Los Patriots de Belichick controlaron a un Donovan McNabb que parecía falto de aire al final. Tres anillos en cuatro años.

XL. Steelers 21-10 Seahawks (2006) El "Bus" Jerome Bettis se retiró en su casa, Detroit, con un anillo. Un partido marcado por decisiones arbitrales polémicas y una jugada de truco de Antwaan Randle

Giants y el fin de la perfección

XLI. Colts 29-17 Bears (2007) Bajo la lluvia de Miami, Peyton Manning finalmente obtuvo su corona. Devin Hester abrió el juego con un regreso de patada histórico, pero la clase de Manning se impuso al agua.

XLII. Giants 17-14 Patriots (2008) La mayor sorpresa de la historia. El "Helmet Catch" de David Tyree y la frialdad de Eli Manning arruinaron la temporada perfecta (18-0) de Tom Brady y los Patriots.

XLIII. Steelers 27-23 Cardinals (2009) Santonio Holmes se estiró hasta el límite en la esquina de la zona de anotación. Un partido dramático donde Kurt Warner casi logra el milagro para los sufridos Cardinals.

XLIV. Saints 31-17 Colts (2010) La patada corta al inicio del segundo tiempo cambió el destino de una ciudad golpeada por el Katrina. Drew Brees superó a Manning y Tracy Porter selló el juego con un "pick-six" inolvidable.

XLV. Packers 31-25 Steelers (2011) Aaron Rodgers salió de la sombra de Brett Favre para reclamar su propio trono. Fue una exhibición de pases precisos que Pittsburgh no pudo contrarrestar a pesar de su empuje final.Del Apagón a la Intercepción en la Línea

XLVI. Giants 21-17 Patriots (2012) Eli Manning lo hizo de nuevo. Una recepción imposible de Mario Manningham en la banda preparó el camino para otra remontada sobre Brady. Los Giants se convirtieron en la némesis de New England.

XLVII. Ravens 34-31 49ers (2013) El Super Bowl del apagón. Tras la pausa eléctrica, los 49ers de Kaepernick remontaron, pero la defensa de Baltimore resistió en la yarda 5 para darle a Ray Lewis un retiro dorado.

XLVIII. Seahawks 43-8 Broncos (2014) La "Legion of Boom" humilló a la ofensiva más prolífica de la historia liderada por Manning. Un safety en la primera jugada marcó el tono de un partido que fue un monólogo defensivo.

XLIX. Patriots 28-24 Seahawks (2015) "¿Por qué no corrieron con Lynch?". Malcolm Butler interceptó en la línea de gol en el último segundo, salvando a Brady y dándole su cuarto anillo en el final más dramático jamás visto.

50. Broncos 24-10 Panthers (2016) Von Miller fue una pesadilla para Cam Newton. Fue el último baile de Peyton Manning, quien ganó su segundo anillo siendo un espectador de lujo de su propia defensa histórica.

La Era de los Regresos y el surgimiento de Mahomes

LI. Patriots 34-28 Falcons (2017) 28-3. El mayor colapso en la historia del deporte. Tom Brady orquestó una remontada imposible que terminó en el primer tiempo extra de la historia de los Super Bowls.

LII. Philadelphia Eagles 41-33 New England Patriots (2018) "Philly Special". Nick Foles, el suplente, atrapó un pase de touchdown y lideró a los Eagles a su primer título en un tiroteo épico contra Brady, quien lanzó para 505 yardas y perdió.

LIII. Patriots 13-3 Rams (2019) El Super Bowl con menos puntos. Una batalla estratégica donde la defensa de Belichick anuló a la joven mente de Sean McVay.

El sexto y último anillo de Brady con los Pats.

LIV. Chiefs 31-20 49ers (2020) Patrick Mahomes despertó en el cuarto periodo. Con un pase largo a Tyreek Hill en tercera y 15, inició una remontada de 21 puntos sin respuesta para devolverle el título a Kansas City tras 50 años.

LV. Buccaneers 31-9 Chiefs (2021) Brady se mudó a Florida y se llevó el éxito con él. En su propio estadio, la defensa de los Bucs castigó a un Mahomes sin protección, y Tom alzó su séptimo anillo, superando a cualquier franquicia.

El Presente y la Consolidación

LVI. Rams 23-20 Bengals (2022) Matthew Stafford y Cooper Kupp conectaron cuando más importaba. En el fastuoso SoFi Stadium, Aaron Donald selló la victoria presionando a Joe Burrow para que el título se quedara en casa.

LVII. Chiefs 38-35 Eagles (2023) Un duelo de QBs de nueva generación. En un campo resbaladizo en Arizona, Mahomes jugó lesionado y un gol de campo de Harrison Butker tras una penalización polémica decidió un partido de altísimo nivel.

LVIII. Chiefs 25-22 49ers (2024) El segundo Super Bowl en tiempo extra. Mahomes volvió a ser el villano de Kyle Shanahan, recorriendo el campo con calma gélida para encontrar a Mecole Hardman y sellar el primer bicampeonato en 20 años.

LIX. Eagles 40-22 Chiefs (2025) La venganza de los Eagles. Jalen Hurts dominó con el "tush push" y una defensa feroz que capturó seis veces a Mahomes, negándole el histórico "three-peat" a los Chiefs en el Superdome de Nueva Orleans.

LX. Seahawks vs Patriots (2026) . La expectativa está en Santa Clara, California, donde se decidirá si la corona regresa a una dinastía clásica o si surge una nueva cara para liderar la próxima década de este deporte.