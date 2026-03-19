"Pudo ser 10-0": El dardo de Mohamed tras la goleada de Toluca al San Diego

Fiel a su estilo directo, Antonio Mohamed no se guardó nada tras la clasificación del Toluca a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. Pese al contundente 4-0 (global 4-3) sobre el San Diego FC, el "Turco" lanzó una dura crítica a la falta de puntería de sus pupilos, asegurando que la humillación para el equipo de la MLS pudo ser histórica.

“Contundentes no fuimos; si no, esto terminaba 10-0, fácil, para empezar a hablar”, disparó el técnico argentino en conferencia de prensa posterior al encuentro en donde calificó la derrota del partido de ida como un “accidente”.

El estratega de los Diablos Rojos aprovechó para enviar un mensaje a la directiva y jugadores del conjunto californiano, quienes, a su parecer, pecaron de soberbia tras el primer encuentro.

“Ellos, después de ganar, dieron la sensación de serie liquidada; nosotros somos respetuosos cuando pasa un resultado, sabíamos que lo definíamos en casa”, señaló e indicó que desestimaron el factor del Estadio Nemesio Diez.

Para el "Turco", la vuelta en el "Infierno" puso a cada quien en su lugar: “Aquí somos fuertes y quedó demostrado que hay diferencia entre uno y otro”.

¿Contra quién es el siguiente partido de Toluca en la Concachampions?

Tras eliminar al San Diego FC, el Toluca ya tiene la mira puesta en la siguiente fase, donde está a la espera de rival que se definirá este jueves. El LA Galaxy llega como favorito tras ganar el partido de ida 3-0 ante el Mount Pleasant.

Mohamed está listo para el escenario de enfrentar al equipo de California y pidió mesura ante este próximo compromiso: “Ya veremos quién nos toca, lo que sí, si es contra LA Galaxy, la ida sería aquí y cerraríamos allá, así que no es momento de apurarnos”.