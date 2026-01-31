Mike Vrabel, un patriota de otro mundo: de feroz linebacker a coach exitoso

Al coach Mike Vrabel lo acompañará siempre una estadística que ya lo hizo un jugador sin igual en la historia de la NFL: Fue el receptor perfecto siendo un linebacker y sus dotes con las manos le hicieron celebrar en un par de ocasiones recepciones de touchdown en Super Bowls. Ahora, desde una de las bandas del Levi’s Stadium en Santa Clara, buscará hacer más grande su legado como un patriota de época… Uno sin igual.

Vrabel vive una campaña de ensueño en su primer año como head coach de los New England Patriots, franquicia a la que sacó del sótano de la División Este de la Conferencia Americana y ahora la tiene a un triunfo de su séptimo anillo de campeón y así reclamar la cima como los máximos ganadores en la historia para ellos sin la compañía de los Pittsburgh Steelers.

Patriots 2.0 es la filosofía que Vrabel ha esparcido entre sus jugadores. Todos ellos testigos de un hombre que en una mano luce tres anillos de campeón con los Pats en la primera década del siglo (2001, 2003 y 2004), pero en cuyas victorias dejó un sello propio que trascenderán el tiempo con un par de recepciones en las diagonales cuando fue el arma secreta perfecta en asignaciones de pase.

A un triunfo de unirse a un selecto grupo

Ahora el viejo Mike Vrabel de 50 años está ante la oportunidad de sumarse a un selecto grupo como el quinto coach que conquista un Super Bowl además de haberlo hecho como jugador, como hicieron antes Tom Flores (Raiders, SB XV, XVIII), Mike Ditka (Bears, SB XX), Tony Dungy (Colts SB XLI) y más recientemente Doug Pederson (Eagles SB LII), pero a diferencia de sus antecesores, él sería el único en haberlo hecho después de haber anotado en un SB y con la misma franquicia.

Vrabel, un implacable linebacker

El coach de Pats llegó a la NFL con 22 años de edad con una oportunidad para jugar en los equipos especiales de los Steelers, franquicia con la que pasó cuatro años antes de cambiar de aires rumbo a Foxborough, donde labró un camino de leyenda a partir de 2001.

El feroz linebacker que hacía temblar a los quarterbacks rivales con sus cargas, probó suerte cuando Charlie Weis, coordinador ofensivo de los Pats a principios del milenio, lo utilizó en posiciones de ala cerrada y full back para aprovechar su corpulencia en asignaciones de bloqueo, sin embargo, Vrabel mostró que tenía manos de seda si le ponían un pase cerca para atraparlo.

A lo largo de los 226 juegos en su trayectoria fue el blanco de Tom Brady (New England Patriots) y Matt Cassel (Kansas City Chiefs) en doce ocasiones. Todas con éxito en atrapar los envíos de corto yardaje dentro de las diagonales, pero las dos recepciones que dieron la vuelta al mundo de ida y vuelta fueron las que logró en el Super Bowl XXXVIII ante los Carolina Panthers, que dio la ventaja a los Pats en un juego que terminarían por ganar 32-29. Repitió la celebración en el Super Bowl XXXIX ante los Filadelfia Eagles en una nueva conexión con Brady.

El final de la carrera deportiva de Vrabel llegó después de 14 campañas, ocho de ellas con los Patriots, que lo llevaron a su propio Salón de la Fama en 2023… Ahora quiere hacer más grande su ya inmensa leyenda llevando a los Patriotas al título, como ya hizo como jugador.

