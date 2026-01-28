John Schneider, un arquitecto silencioso; el éxito detrás de Seahawks

John Schneider es discreto, meticuloso y profundamente convencido de su visión. El gerente general y presidente de operaciones de los Seahawks de Seattle se ha convertido en uno de los arquitectos más influyentes en la NFL y justo su exitosa labor ha llegado al tercer Super Bowl con este equipo.

Desde su llegada a Seattle en 2010, Schneider asumió una tarea tan compleja como ambiciosa: transformar a los Seahawks en una franquicia competitiva y sostenible. No lo hizo con promesas, sino con una filosofía clara basada en la evaluación precisa del talento, la disciplina financiera y una comprensión profunda del juego. El resultado fue una de las etapas más exitosas en la historia del equipo.

Seattle construyó un roster que marcó época bajo su liderazgo. La consagración llegó con el Super Bowl XLVIII, cuando los Seahawks dominaron a los Broncos y levantaron el primer trofeo Vince Lombardi de la franquicia. Aquella victoria no fue producto del azar, sino la culminación de años de decisiones estratégicas: selecciones de draft acertadas, intercambios valientes y una cultura organizacional sólida.

La continuidad, el gran legado de Schneider

Pero el verdadero legado de Schneider está en la continuidad. En una liga caracterizada por el cambio constante, los Seahawks han mantenido competitividad, identidad y rumbo durante más de una década. Esa estabilidad llevó a la organización a reafirmar su confianza en él, ampliando su contrato hasta la temporada 2031 y otorgándole el máximo control deportivo.

Quienes trabajan con Schneider lo describen como un líder exigente, pero profundamente comprometido con el proceso. Su formación en la NFL que inició como scout con los Packers de Green Bay se refleja en cada decisión al observar, analizar y proyectar.

El artífice que nunca ha buscado el protagonismo

Schneider nunca buscó protagonismo. Su liderazgo es silencioso, casi artesanal. Observa, escucha, evalúa. Cree en las personas antes que en los nombres, en el proceso antes que en la urgencia.

Ahora, mientras los Seahawks encaran nuevos desafíos y una nueva etapa deportiva, la figura de Schneider sigue siendo el eje silencioso del proyecto. En un deporte de impactos, su legado se escribe con constancia, convicción y resultados. Porque algunas de las historias más importantes del futbol americano no se cuentan desde el centro del campo, sino desde la oficina donde se toman las decisiones que cambian el destino de una franquicia.

Los movimientos clave en el roster de Seahawks

La contratación de Mike Macdonald, el fichaje de Sam Darnold en la agencia libre, la incorporación de veteranos como DeMarcus Lawrence y Cooper Kupp, y la firma de un canje a mitad de temporada por Rashid Shaheed son algunas de las decisiones más audaces que llevaron a este logro.

A lo largo de su carrera directiva con los Seahakws no ha estado fuera de las críticas por algunos de sus movimientos, pero el tiempo le terminó por dar la razón.

El más importante que se le recuerde fue cuando decidió enviar al quarterback Rusell Wilson, uno de los consentidos de los aficionados a Denver a cambio de tres jugadores y selecciones del Draft de 2022 y 2023.

Nadie pensó que aquellas selecciones se convertirían en el esquinero Devon Witherspoon, el tackle estrella Charles Cross y dos excelentes defensores Derick Hall y Boye Mafe, todos ellos elementos importantes en el equipo campeón de la Conferencia Nacional.

Durante el receso de temporada realizó movimientos arriesgados al cortar al receptor Tyler Lockett, traspasar al controvertido receptor estrella DK Metcalf a los Steelers y enviar al quarterback Geno Smith a los Raiders. Ese mismo día, firmó a Sam Darnold, quien venía de una buena campaña con Vikings, con un acuerdo favorable para el equipo.

Darnold firmó por tres años y 100.5 millones de dólares y con el tiempo se convirtió en uno de los jugadores importantes que tiene al equipo en nuevo Super Bowl.

Ante las dudas en general, Darnold pasó de múltiples malas experiencias a lanzar para 4,000 yardas y tener el mejor partido de su carrera en el Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional.

Muchos factores han llevado a Seattle a las alturas en este momento, pero el mérito se le ha dado al principal artífice de la franquicia.

El reconocimiento llegó en 2025 con el premio Ejecutivo del Año, pero para John Schneider los galardones son secundarios. Su verdadera recompensa está en ver a un equipo competir con identidad y que cada decisión fue tomada con convicción.

