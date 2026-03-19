Crisis en Liga Premier: La Piedad separa a 8 jugadores tras amañar 7 juegos

Una vez más, una de las divisiones de desarrollo del futbol mexicano se encuentra bajo la mira por posible amaño de partidos en temas relacionados con apuestas, un caso que ha sido expuesto por el periodista David Medrano y que está relacionado con La Piedad.

En un posteo en la cuenta de Medrano en la red X, en las filas de La Piedad, equipo perteneciente a la Liga Premier, se habría descubierto otro caso de amaño de resultados.

“Otro caso de amaño. 8 jugadores involucrados. La Piedad de Liga Premier descubrió que 8 de sus jugadores estuvieron involucrados en 7 juegos donde participaron en un tema de amaño del resultado. Los 8 ayer fueron separados y serán corridos del Club”, reveló Medrano.

Según los reportes, la directiva del conjunto michoacano detectó irregularidades sistemáticas en siete encuentros distintos, lo que derivó en la decisión inmediata de dar de baja a casi un tercio de su plantilla profesional. Este incidente se suma a una racha de denuncias que involucran apuestas ilegales y presiones externas en diversas categorías.

Historial de sombras: Violencia, apuestas y sanciones en el fútbol mexicano

El caso de La Piedad no es un hecho aislado y es un tema que ha ido en crecimiento en los últimos años. Recientemente, el equipo Héroes de Zací FC tuvo que tomar medidas emergentes luego de que jugadores tuvieron que trasladar sus entrenamientos a las instalaciones de la FMF en Toluca tras sufrir agresiones físicas, esto ligado a posibles formas de amenaza para que alteren los resultados de partidos en la Liga Premier.

A esto se suman sanciones históricas y despidos recientes como el que la Comisión Disciplinaria aplicó una sanción conjunta de 57 años de suspensión totales a siete jugadores (seis de Real Apodaca y uno de Correcaminos) por manipulación de partidos. Los castigos individuales alcanzaron los 16 años de inhabilitación.

Junto a ello, el Atlético Morelia se separó a futbolistas bajo sospechas de vínculos con redes de apuestas.