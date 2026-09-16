¡Viva México! El vibrante grito de los 49ers que enciende la locura con miras a su juego en la CDMX

Los jugadores de los San Francisco 49ers causaron sensación en redes sociales al publicar un emotivo video con motivo de las Fiestas Patrias de México. Mediante la cuenta oficial en español del equipo, varios jugadores de la plantilla enviaron un afectuoso saludo a su entusiasta afición mexicana, conocida popularmente como "Los Fieles". El mensaje concluyó con el vibrante grito de ¡Viva México!, cuando se vislumbra el regreso del equipo para el juego de Sunday Night Football ante los Minnesota Vikings en la CDMX.

Entre los referentes en la grabación destaca el apoyador estrella Fred Warner, de raíces mexicanas y con un vínculo cercano con la comunidad hispana. Junto a él figuraron el pateador de origen nicaragüense Eddy Piñeiro y el experimentado fullback Kyle Juszczyk, quienes se unieron al festejo patrio de sus seguidores. En otro de los videos apareció George Kittle su popular ala cerrada.

El historial de San Francisco 49ers jugando partidos oficiales en México

El saludo coincide con un momento de gran expectativa, pues la franquicia californiana reafirma su lugar como una de las de mayor impacto cultural y afición en territorio mexicano. Su historial en el país sumará un nuevo capítulo en la temporada regular, tras sus dos previas presentaciones en la capital mexicana:

2 de octubre de 2005: Los 49ers cayeron 14-31 ante los Arizona Cardinals en un encuentro histórico, al tratarse del primer partido de temporada regular de la NFL disputado fuera de los Estados Unidos que estableció récord de asistencia con 103,000 aficionados.

Los 49ers cayeron 14-31 ante los Arizona Cardinals en un encuentro histórico, al tratarse del primer partido de temporada regular de la NFL disputado fuera de los Estados Unidos que estableció récord de asistencia con 103,000 aficionados. 21 de noviembre de 2022: El equipo de la Bahía se cobró la revancha al vencer contundentemente 38-10 a los Arizona Cardinals en una edición estelar de Monday Night Football.

La locura por los boletos del 49ers vs Vikings en el Estadio Banorte

El próximo 22 de noviembre de 2026, San Francisco sostendrá su tercer duelo oficial en México al medirse contra los Minnesota Vikings. La cita marcará un hito al convertirse en el primer Sunday Night Football celebrado fuera de suelo estadounidense.

El entusiasmo del público ha sido total: durante las primeras fases de preventa a mediados de septiembre, a través de la plataforma de Ticketmaster México, la fila virtual rebasó los 310,000 usuarios en menos de 15 minutos, lo que agotó los primeros paquetes y confirmó la enorme convocatoria que ostentan los 49ers en el país.