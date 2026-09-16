La leyenda está de vuelta: Rafael Nadal confirma su regreso a las pistas para una exhibición estelar

Rafael Nadal reaparecerá en las pistas de tenis el sábado 3 de octubre de 2026, en lo que será su primer reencuentro con el público tras su retiro profesional en noviembre de 2024. El tenista balear, ganador de 22 títulos de Grand Slam y considerado uno de los atletas más grandes de todos los tiempos, volverá a empuñar la raqueta en un evento que ha generado enorme expectación internacional.

Esta reaparición no significa un regreso al circuito profesional de la ATP. El manacorí encabezará el "Rafa Nadal Academy Slam", un torneo de exhibición organizado para conmemorar el décimo aniversario de su academia (Rafa Nadal Academy), fundada en 2016. Las pistas del complejo deportivo en su natal Manacor, Mallorca, albergarán la cita a partir de las 17:00 horas.

La organización confirmó que Nadal compartirá pista con grandes rivales y amigos entrañables que marcaron su legendaria carrera. Aunque sus identidades se revelarán gradualmente en los próximos días; entre los aficionados ya suenan nombres históricos del tenis mundial. Ante el aforo limitado en las instalaciones de Mallorca, las exhibiciones se transmitirán en directo por la señal de Movistar Plus.

En una reciente entrevista concedida a medios internacionales como Sky Sport, un Nadal relajado en esta nueva etapa reflexionó sobre el tenis actual. El exnúmero uno del mundo abordó con empatía los problemas físicos que han afectado a jóvenes estrellas como Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, calificándolos como situaciones normales derivadas del nivel de exigencia en la élite mundial.

La trayectoria de una leyenda: Los números históricos de Rafael Nadal

El evento servirá para rendir tributo a una trayectoria impecable que se extendió por más de dos décadas en el circuito profesional de la ATP:

Temporadas en el circuito ATP: Compitió durante 23 temporadas como profesional (desde su debut en 2001 hasta su retiro en noviembre de 2024). Mantuvo un registro histórico de 912 semanas consecutivas en el Top 10 del ranking mundial (2005-2023).

Compitió durante 23 temporadas como profesional (desde su debut en 2001 hasta su retiro en noviembre de 2024). Mantuvo un registro histórico de 912 semanas consecutivas en el Top 10 del ranking mundial (2005-2023). Títulos individuales totales: Conquistó 92 trofeos ATP en la Era Abierta, lo que lo ubica como el quinto tenista más laureado de la historia.

Conquistó 92 trofeos ATP en la Era Abierta, lo que lo ubica como el quinto tenista más laureado de la historia. Efectividad en tierra batida: De sus 92 coronas, 63 las obtuvo sobre arcilla, reafirmando su condición de indiscutible ‘Rey de la Tierra Batida’.

Éxitos en Grand Slams, Juegos Olímpicos y Copa Davis

El palmarés de Nadal lo sitúa en la cumbre del deporte internacional, destacando sus logros tanto individuales como representando a España: