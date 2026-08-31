NFL en México 2026 boletos: Todo lo que necesitas saber para el 49ers vs. Vikings

La espera terminó para los aficionados que deseaban conocer cuándo podrían adquirir los boletos para el regreso de la NFL en México 2026. La liga dio a conocer las fechas de la venta anticipada y la venta general para el partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

Aunque la fecha del encuentro ya había sido anunciada, conocer el calendario de venta permite a los seguidores de ambos equipos prepararse para conseguir una entrada al partido ante la probabilidad de que, al ser una de las sedes con mayor afición por el futbol americano, las entradas se agoten en minutos; tarjetahabientes de American Express y Banorte tendrán preferencia.

Los aficionados tendrán primero acceso a dos periodos de venta anticipada antes de que los boletos estén disponibles para el público general.

14 al 16 de septiembre: Venta anticipada para clientes de American Express.

17 al 19 de septiembre: Venta anticipada para clientes Banorte.

22 de septiembre: Venta para el público en general.

* Todas las etapas de venta comenzarán a las 10:00 horas, tiempo de la Ciudad de México; la NFL aconseja a los aficionados a mantenerse al tanto de las estafas, ya que los boletos estarán disponibles únicamente a través de la boletera Ticketmaster México.

NFL en México 2026: ¿Cuándo y a qué hora es?

El encuentro está programado para realizarse el 22 de noviembre para comenzar a las 19:20 horas, tiempo centro de la Ciudad de México, y marcará el regreso de la liga al país después de cuatro años.

El partido se disputará en el Estadio Banorte, recinto que fue remodelado para ser sede mundialista y posteriormente para recibir nuevamente encuentros de la liga.

El encuentro también será transmitido en México por Canal 5 y ESPN, mientras que en Estados Unidos podrá seguirse a través de Sunday Night Football de NBC.