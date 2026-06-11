20 años después, Raúl Orvañanos volverá a narrar a la Selección Mexicana

Han pasado 20 años desde la última vez que Raúl Orvañanos narró una Copa del Mundo de la Selección Mexicana como una de las voces principales de una transmisión mundialista. Ahora, el histórico cronista volverá a encontrarse con el Tri en el escenario más importante del futbol.

La razón se encuentra lejos de México. FOX, empresa con la que actualmente trabaja Orvañanos, incorporó recientemente las operaciones de Tigo Sports en distintos mercados de Centroamérica. A través de esa estructura, la compañía cuenta con los derechos de transmisión de la Copa del Mundo 2026 en varios países de la región, incluyendo Panamá y otros mercados centroamericanos, donde los partidos de la Selección Mexicana tendrán la narración del experimentado comentarista.

La noticia representa un regreso simbólico para una de las voces más reconocidas en la historia de las transmisiones deportivas mexicanas. Aunque millones de aficionados lo identifican por su trabajo frente al micrófono, Orvañanos primero fue futbolista profesional. Militó en equipos como Atlante, Zacatepec y León antes de iniciar una carrera en los medios que terminaría convirtiéndolo en una referencia obligada de la televisión deportiva.

Su crecimiento como comunicador estuvo ligado a la escuela de José Ramón Fernández. Tras incorporarse a Imevisión en la década de los 70, participó en proyectos que transformaron la forma de contar el deporte en México y formó parte de una generación que construyó una alternativa a las transmisiones tradicionales de la época.

En 1991 llegó a Televisa y comenzó la etapa más recordada de su trayectoria como narrador. Durante los siguientes años relató partidos de la Selección Mexicana en eliminatorias mundialistas, Copas Oro, Copas América y diversos torneos internacionales. Su voz acompañó a varias generaciones de futbolistas mexicanos, desde los años de Jorge Campos y Luis García, hasta la irrupción de figuras como Cuauhtémoc Blanco, Jared Borgetti y Rafael Márquez.

Además, fue parte de las coberturas mundialistas de Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, torneo que marcó el final de su etapa narrando al Tri en una Copa del Mundo.

Después inició un largo recorrido en FOX, donde permaneció cerca de 20 años relatando partidos de Liga MX, Concacaf, Copa Libertadores, Champions League y otras competencias internacionales. Su estilo, más pausado y analítico que el de otros narradores de su generación, terminó convirtiéndolo en una de las voces más reconocibles del futbol mexicano.

Ahora, cuando México disputa su tercer Mundial como país anfitrión, una parte de la audiencia en Centroamérica volverá a escuchar una voz que marcó una época. Veinte años después de su última Copa del Mundo con el Tri, Raúl Orvañanos volverá a narrar a la Selección Mexicana.