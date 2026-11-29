GUADALAJARA.– El escitor italiano Alessandro Baricco habló en su lengua y, conforme avanzaba la conversación con Jorge Volpi, fui entendiendo que su Breve historia herética de la música clásica es una manera de explicar quiénes son los europeos, cuyo modo de ser, según él, quedó escrito en esa música.

Baricco lo advirtió cuando dijo que la música clásica es una invención que no existe en la naturaleza, un relato que unos hombres trazaron como un camino único, desde el canto gregoriano hasta Beethoven, con una genialidad visionaria ante la cual se quita el sombrero.

Hubo un tiempo, explicó, en que el mundo era un único proyecto armónico querido por alguien, y aun cuando la vida propia fuera un desastre que nadie alcanzaba a comprender, quedaba la certeza de una trama que sostenía todo. El músico era entonces quien escuchaba mejor que los demás la forma en que Dios hablaba, y cantar a una sola voz durante 700 años fue una humildad que hoy apenas imaginamos.

Después llegaron los instrumentos, que Baricco describió como una forma de violencia, porque en ellos se percibe el dominio que el ser humano empezó a ejercer sobre el sonido, el mismo que ejerció sobre la tierra cuando dejó de cazar para sembrar.

Baricco, autor consentido en lengua española. Elizabeth Velázquez

Con Beethoven, la música se volvió el lenguaje con el que los humanos se cuentan a sí mismos, en particular aquellas zonas invisibles para las que no tenían nombre, como esa tristeza luminosa de Chopin, cuyo único nombre posible es su música.

Lo más inquietante llegó al final, cuando sostuvo que los valores que esa música encarnaba, empezando por el dominio y la fe en el progreso, fueron los mismos sobre los que el siglo XX europeo se destruyó, y que por eso la sala de conciertos amenaza con volverse un parque protegido donde los nostálgicos van a respirar un aire que ya no existe.

Le sobrevive el placer de poner la mano sobre el teclado y reconstruir en silencio, con la partitura de un maestro, una figura sonora, y quizá en ese gesto mínimo resida la parte de la herencia que merece salvarse.