“Próxima estación: la ciudad de las jacarandas”, teatro para explorar la CDMX

Definida como una carta de amor a la Ciudad de México, la obra de teatro “Próxima estación: la ciudad de las jacarandas” llegará a la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque (CCB), del 25 de junio al 19 de julio, como una reflexión aguda sobre la migración, la gentrificación, la desigualdad y el desarraigo.

“La obra está inspirada en 'Los rituales del caos', de Carlos Monsiváis, pero es una composición entre testimonio y documental que cuenta la historia de tres foráneos y una chilanga que exploran todo lo que significa vivir la Ciudad de México, refiriendo el sentido de identidad, el caos, lo que implica dejar tu lugar natal para llegar a esta sorprendente urbe, con todo lo que dejas atrás, lo que encuentras aquí y la persona en la que te conviertes”, detalla a Excélsior Aitana Valle, integrante del reparto y colaboradora en la dramaturgia.

Así que la pieza cuenta un viaje de exploración íntimo que, a su vez, intenta reflejar sus múltiples ángulos. “Porque eso de mudarse a la capital es una historia que hemos escuchado y que pasa todo el tiempo, porque ésta es la ciudad donde los mexicanos vienen a cumplir sus sueños. Entonces, partimos de nuestra experiencia personal y la entrelazamos con algunos eventos actuales”, apunta.

“Próxima estación: La ciudad de las Jacarandas” explora la vida en CDMX Cortesía Alejandro Medina Guzmán

“Próxima estación: la ciudad de las jacarandas” –escrita por Sofía Gómez, Fabiola Rojo, Aitana Valle y Diego Collazo y con las actuaciones de Ana Cabrera, Fabiola Rojo, Diego Collazo y la propia Aitana Valle– retrata las contradicciones de la CDMX y retrata la experiencia de tres personas que provienen de San Luis Potosí, Hidalgo y Guanajuato.

La fiebre mundialista y las causas sociales también se retratan en la puesta en escena, que a decir de Aitana Valle, es "una carta de amor a todo lo que significa habitar la Ciudad de México”.

Sin embargo, el montaje escénico apuesta por mostrar las distintas experiencias de cada personaje, desde quienes la sufren un poco y encuentran dificultades para integrarse hasta quienes consideran que aquí encontrarían la solución, aunque en realidad es como una forma de evadir su realidad.

“Considero que es una carta de amor, porque creo que amar es como elegir y eso es algo en lo que estamos de acuerdo los creadores del proyecto, porque nosotros elegimos estar aquí y, al hacerlo y hablar sobre ella, estamos conmemorando todo lo que nos ha dado y lo principal y tal vez lo más importante es que nos conocimos… Entonces, sólo es una carta de amor”.

Finalmente, Aitana Valle detalla que “el plano inicial es el metro de la CDMX, pero también vamos viajando entre el tráfico de la ciudad, que podría ser ubicado (en avenidas como) Periférico, Viaducto, frente a Palacio Nacional, el Zócalo y una vecindad céntrica y un ring de lucha libre, donde exploramos a figuras como El Santo, y estas dinámicas también entre los vecinos y, por ejemplo, lo que está sucediendo de mexicanos contra extranjeros o gringos, en términos de gentrificación.

¿Cuándo y dónde ver la obra?

“Próxima estación: la ciudad de las jacarandas” se presentará en la Sala Xavier Villaurrutia del CCB, del 25 de junio al 19 de julio. Jueves y viernes 20:00 horas; sábado 19:00 horas, y domingo 18:00 horas.