Montaje escénico desatan lucha contra la gentrificación

La crisis de vivienda y el desplazamiento forzado a causa de la gentrificación son dos temas que aborda el montaje Mi barrio ñero no se vende por dinero, que se estrenará el 6 de marzo en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), bajo la dirección de Sergio López Vigueras.

“La obra cuenta la historia de una vecindad en la Ciudad de México, ubicada en el ficticio barrio de San Cayetano, asediado por un político que, junto con otros personajes con mayor poder y agencias inmobiliarias, busca hacer crecer la zona, lo que implicará el desplazamiento de la gente que ahí vive”, detalla Federico Zapata, actor que encarna al personaje de Álvaro.

Así que el político empieza a asediar a los habitantes de la vecindad y a la comunidad, clausurando locales, anunciando proyectos de reubicación, de reestructuración del barrio, abunda Zapata, “por lo que la gente de la vecindad, encabezada por Clara Morales y Álvaro, que son una pareja de jóvenes a punto de casarse, decide enfrentarse a las autoridades e iniciar una resistencia contra los agentes del gobierno”.

Sin embargo, la situación se sale de control, al punto en que la vecindad es incendiada y ocurre una tragedia que marca un antes y un después, lo que propicia una resistencia más fuerte por parte de la comunidad.

Dicha obra, explica Zapata, surgió a partir de una adaptación de la obra Amar después de la muerte, de Pedro Calderón de la Barca, “que se trabajó a dos plumas, primero con la adaptación de Sergio López Vigueras y luego con la traducción a un verso muy particular que se llama ñerobarroco del poeta Luis Flores Romero (Lufloro Panadero)”, abunda.

¿Qué es el ñerobarroco? “Es una forma contemporánea de versificar que el poeta Luis Flores se inventó y que recupera las estructuras formales del verso, pero con el español popular, el español ñero de la CDMX”.

¿Qué relación hay entre Calderón de la Barca y este barrio chilango? “Debemos decir al público que no es una obra del Siglo de Oro español, sino algo contemporáneo; en este caso, con un verso contemporáneo y muy entendible, a diferencia del periodo clásico.

“El texto de Calderón nos habla de un proceso de aculturación y desplazamiento que los moros sufrieron en la península ibérica, en el que se les prohibía celebrar sus fiestas, reunirse y hablar en otra lengua que no fuera el castellano. Así que cuando leímos este texto encontramos ese vaso comunicante entre los procesos de aculturación que se derivan de la gentrificación”, asegura.

La obra, que tendrá entrada libre es realizada por el Colectivo Desde Los Huesos. Contará con las actuaciones de Alejandra Piastro, Tania González Jordán y Omar B. Betancourt, entre otros.

Tres funciones

· Mi barrio ñero no se vende por dinero tendrá funciones 6, 13 y 20 de marzo, a las 18:00 horas, en la Plaza de las Artes del Centro Nacional de las Artes, en avenida. Río Churubusco 79, colonia Country Club.