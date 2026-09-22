¿Qué hay dentro del museo de George Lucas? Cómics, cine, Frida Kahlo y hasta un Skywalker Grill

El Lucas Museum of Narrative Art abrió sus puertas en Los Ángeles con más de 30 galerías, dos salas de cine, una biblioteca, jardines y espacios que mezclan obras de arte con cómics, fotografía y objetos de películas, en un edificio que desde el exterior parece una construcción salida de una historia de ciencia ficción.

El recinto abrió oficialmente en Exposition Park y fue fundado por George Lucas y su esposa, Mellody Hobson. El edificio ocupa aproximadamente 300 mil pies cuadrados —unos 27 mil 900 metros cuadrados—, de los cuales cerca de 100 mil están destinados a exposiciones.

Aunque el nombre de Lucas remite inmediatamente a Star Wars, el museo no está dedicado exclusivamente a la saga. Su propuesta es mucho más amplia: mostrar cómo las personas han utilizado imágenes para contar historias a través de distintas épocas y formatos.

¿Cómo es por dentro el museo de George Lucas?

El edificio fue diseñado por Ma Yansong, fundador del despacho MAD Architects, junto con Stantec. Una de sus principales características es que prácticamente evita las líneas rectas y utiliza superficies curvas tanto en el exterior como en los espacios interiores.

La estructura está cubierta por más de mil 200 paneles curvos fabricados individualmente, mientras que en el centro se abre un arco de aproximadamente 56 metros que conecta los accesos norte y sur.

Al entrar, el diseño mantiene esa sensación futurista mediante grandes superficies de vidrio, pisos claros y mobiliario curvo.

El Lucas Museum of Narrative Art abrirá sus puertas hasta el 22 de septiembre Lucas Museum of Narrative Art

Sin embargo, el principal atractivo se encuentra en las más de 30 galerías, donde una pintura puede compartir espacio con una historieta, una ilustración infantil, fotografías, manga, bocetos cinematográficos o utilería utilizada en alguna película.

La exposición inaugural reúne más de mil 300 obras y busca demostrar que las imágenes pueden contar historias independientemente de si fueron creadas para un museo, una página de cómic o una producción cinematográfica.

De Frida Kahlo y Van Gogh a Batman y Star Wars

Una de las características más llamativas del Lucas Museum es precisamente que no separa estrictamente las llamadas bellas artes de la cultura popular.

La colección incluye trabajos de Vincent van Gogh, Frida Kahlo, Diego Rivera, Norman Rockwell y Artemisia Gentileschi, pero también obras de autores relacionados con el cómic y la ilustración como Charles Schulz, Frank Miller, Jim Lee y Robert Crumb.

Las galerías de los pisos cuarto y quinto se organizan alrededor de temas universales como el amor, la infancia, la familia, el trabajo, la aventura, el deporte o el peligro.

Camila Cabello en la inauguración del museo de George Lucas Instagram: Lucas Museum of Narrative Art

México aparece también dentro del recorrido. El museo colaboró con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para crear una reproducción de alta precisión de la geor mediante imágenes y escaneos tridimensionales.

¿Qué objetos de Star Wars hay en el museo?

Sí existe un espacio especialmente atractivo para los seguidores de la saga creada por Lucas.

La exposición Star Wars in Motion está dedicada a los vehículos terrestres utilizados en las primeras seis películas e incluye diseños conceptuales, vestuario, utilería y modelos relacionados con la producción.

Entre las piezas se encuentra el Landspeeder de Luke Skywalker de A New Hope, además de la primera construcción física de la Wheel Bike utilizada por el general Grievous en Revenge of the Sith.

La sala cuenta con un espacio para Star Wars REUTERS

La intención no es mostrar estos objetos únicamente como recuerdos para fanáticos, sino explicar cómo el diseño visual ayuda a construir un universo ficticio y permite contar una historia antes incluso de que los personajes comiencen a hablar.

El museo también tiene dos salas de cine

El recorrido continúa en dos cines que funcionan durante el horario habitual del museo.

A diferencia de una sala convencional, los visitantes pueden entrar y salir mientras se proyectan películas, documentales o cortometrajes y después continuar recorriendo las galerías.

El Robert Flaherty Theater está enfocado principalmente en documentales y obras relacionadas con artistas y procesos creativos.

El Slavko Vorkapich Theater, en cambio, explora aspectos experimentales del cine como el montaje, el movimiento, la luz, el sonido y el color.

La Sala de Cine del Museo de George Lucas Lucas Museum of Narrative Art

Una biblioteca gratuita y jardines alrededor del edificio

Otro de los espacios del museo es su biblioteca de investigación, que puede utilizarse gratuitamente y cuenta con grandes ventanales orientados hacia los jardines.

Su colección incluye libros para diferentes edades, cómics, revistas, literatura infantil y publicaciones relacionadas con ciencia ficción y fantasía. Los materiales deben consultarse dentro del lugar.

El recinto cuenta además con 10 salones y estudios educativos, una tienda y una cafetería.

En el exterior se encuentra un campus de aproximadamente 13 acres, con más de 300 árboles, vegetación resistente a la sequía, praderas, jardines suspendidos, un anfiteatro y una fuente con forma de cascada.

El museo de George Lucas también tiene una biblioteca gratuita REUTERS

Estos jardines pueden visitarse sin necesidad de comprar una entrada al museo.

Y en la parte superior está el Skywalker Grill

El recorrido puede terminar con una referencia mucho más directa al universo creado por George Lucas.

En la zona superior del edificio se encuentra el Skywalker Grill, un restaurante inspirado en la hospitalidad del Skywalker Ranch, aunque su decoración no intenta reproducir escenarios de Star Wars.

El interior combina madera de cerezo, superficies con apariencia de ónix iluminado y una gran barra central. También cuenta con comedor privado y una terraza exterior con vistas hacia diferentes puntos de Los Ángeles.

El Skywalker Grill es el restaurante que tiene el museo de George Lucas Lucas Museum of Narrative Art

A diferencia de las galerías, no es necesario comprar boleto para entrar al restaurante, la cafetería, la tienda o los jardines.

Así, el nuevo museo de George Lucas intenta ir mucho más allá de Star Wars: Frida Kahlo, Diego Rivera, Batman, una página de cómic y el vehículo de Luke Skywalker pueden convivir dentro del mismo edificio porque todos tienen algo en común: fueron creados para contar una historia.