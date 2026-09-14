Tragicomedia de un linchamiento en la periferia con 'Romano: Carne de mi carne'

Inspirado en el cuento Santo es el Señor, del escritor mexicano Pterocles Arenarius, el dramaturgo y actor Diego Montero creó la obra Romano: Carne de mi carne, que tendrá funciones hasta el 27 de septiembre en la Sala Nancy Cárdenas del Centro Cultural del Bosque.

La obra muestra la vida de Gregorio Calzada, un carnicero de barrio que luego de ser brutalmente golpeado en la representación de un Viacrucis popular termina en un hospital, desde donde reconstruye una historia marcada por la pobreza, el abandono y las oportunidades negadas.

Al escribir este unipersonal me preguntaba desde dónde este personaje podía contar su historia de vida y al final encontré que podía hacerlo desde la sala de un hospital”, comenta Montero en entrevista.

Romano: Carne de mi carne' tendrá funciones hasta el 27 de septiembre en la Sala Nancy Cárdenas del Centro Cultural del Bosque. Cortesía Oscar Ramírez/ SC

Así que es un sobreviviente en bata de hospital que nos cuenta su origen, su desarrollo, su adultez y, finalmente, cómo es que la vida y los caminos lo llevan a terminar dentro de un Viacrucis, siendo él un carnicero de barrio. Y además en medio de una multitud que lo confunde y que lo golpea”.

Romano: Carne de mi carne' tendrá funciones hasta el 27 de septiembre en la Sala Nancy Cárdenas del Centro Cultural del Bosque. Cortesía Diego Montero

Retratan un entorno de carestía

¿Por qué un Viacrucis?, se le cuestiona a Montero. “Respetamos la primera inspiración del cuento, porque narra a este soldado (romano) dentro del Viacrucis y a mí me parecía que, justo para no quedarnos sólo con esa idea, lo que necesitábamos era crearle una vida y un entorno”.

Sin embargo, dos terceras partes de la obra nos hablan más de esa persona que ha vivido en la carencia, en un entorno violento y con una idea de masculinidad muy agreste, muy forzada por las estructuras morales y de costumbre en nuestro país.

'Romano: Carne de mi carne' tendrá funciones hasta el 27 de septiembre en la Sala Nancy Cárdenas del Centro Cultural del Bosque. Cortesía Oscar Ramírez/ SC

Así que, en la mayor parte de la obra, él nos habla de cómo es vivir con un padre violento, en un entorno de carencia económica y cómo es vivir y relacionarse desde un oficio, como lo es ser carnicero, con distintas personas”, explica.

Una mirada a la masculinidad y la violencia en la periferia

¿La pieza retrata una atmósfera de la ciudad? “Me interesó más contar una historia de personajes muy de a pie para hablar un poco de la marginalidad, de la periferia y de las costumbres que siguen ocurriendo en la provincia”, comenta.

La obra —que cuenta con el diseño de iluminación de Roberto Paredes, el diseño sonoro y la musicalización de Jorge Escandón y Manita de Gato Estudio y el vestuario de Córvido Teatro y Travesía Teatro— es protagonizada por Juan Carlos Sáenz, quien interpreta a Gregorio y a más de 20 personajes que aparecen durante su narración, entre familiares, integrantes de la comunidad y figuras que marcaron su existencia.

La obra tendrá funciones los jueves y viernes a las 20:00 horas; los sábados, a las 19:00 horas, y los domingos, a las 18:00 horas.