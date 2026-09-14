Necesidad de ajuste

Es correcta la iniciativa de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador, de limitar las deducciones de ISR, pero requiere de ajuste. Limarle los bordes, dirían algunos.

El SAT, encabezado por Antonio Martínez Dagnino, documenta que hay una gran cantidad de empresas que durante muchos años tienen deducciones totales por pérdidas.

Gari Flores, administrador general de Recaudación del SAT, argumentó en el programa del Padre del Análisis Superior de Imagen Radio que la iniciativa se ajusta a las prácticas internacionales, puesto que en México es muy común que empresas abusen de esta facilidad. De acuerdo con las autoridades fiscales, es fundamental la iniciativa puesto que disminuirá la operación de factureras que simulan servicios y venta de bienes. Una práctica que tiene evolución constante.

Sin embargo, el CCE y la Concamin, presididos por José Medina Mora y Alejandro Malagón, respectivamente, han establecido un punto: los mayoristas que operan con márgenes que van entre 1.8 y 2.4% sería ruinoso sólo deducir hasta 97 por ciento. Lo que han solicitado los líderes privados es que se considere la situación particular que afecta especialmente a empresas mayoristas, cuyo negocio es comprar para revender, donde sus márgenes tradicionalmente suelen ser menores a 3.0 por ciento. Y si bien es cierto que corresponde a los diputados hacer correcciones al Paquete Fiscal, lo cierto es que no será la Comisión de Hacienda, encabezada por Carol Altamirano, la que haga la corrección, sino la negociación entre Hacienda y los representantes de la iniciativa privada.

REMATE BECADO

Octavio Romero es el epítome de la frase de Andrés Manuel López Obrador: 90% lealtad y 10% capacidad. El hoy director del Infonavit amasó una enorme fortuna que trató de ocultar en el organismo tripartito, sólo por ser un operador político. Sin embargo, parece que su estrella comienza a declinar. La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó que se revirtiera el acuerdo que tomó Romero para eliminar la transparencia en el patrimonio de los funcionarios del instituto.

Octavio de la Torre fue una pieza fundamental para que la representación patronal perdiera representación en el Infonavit. Creyó que había derrotado a Coparmex y Concamin, cuando los perdedores fueron los patrones y los trabajadores.

También lo fue la transparencia que ahora quiere regresar la presidenta Claudia Sheinbaum en el patrimonio de sus directivos y que debe extenderse también en un regreso de la debida representación de trabajadores y patrones en el Infonavit para que vuelva a ser un organismo tripartito y no la beca del hombre que causó graves daños a Pemex y ahora lo hace en el Infonavit.

REMATE DIFERENCIADO

Las acciones de Juan Carlos Carpio y su equipo en Pemex generan alguna esperanza sobre el futuro de la empresa, tras la desgracia que fue la dirección de Octavio Romero y el mal arranque de esta administración.

El jueves se presentó un derrame de petróleo en el golfo de México, nada nuevo; sin embargo, fue muy diferente la reacción. En tiempos de Víctor Rodríguez se negaba la situación y hasta se realizaba una campaña para hacer creer que no había pasado nada, a la que se subió la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, a propalar mentiras. Cuando se hizo evidente, Rodríguez aseguró que había sido engañado por funcionarios que jerárquicamente estaban bajo sus órdenes.

La diferencia fue que se reconoció el derrame que ocurrió a 85 kilómetros de Campeche. Se hizo una buena coordinación para atender el derrame entre las secretarías de Energía y Marina (encabezadas, respectivamente, por Luz Elena González y Raymundo Pedro Morales), con la ASEA y el Observatorio Permanente del Golfo de México (encabezados por Andrea González y Rosaura Ruiz), y se ha hecho un gran trabajo para mantener informada a la población.

No sólo se han emitido comunicados permanentes en los cuales se informa del avance de los trabajos para detener la fuga, se garantiza que se minimizarán los daños que, hasta el momento, no se calcula que afectan a la población.

REMATE AÑADIDO

Las acciones que se han tomado en el caso de este derrame ejemplifican el cambio en Pemex. La mejoría financiera no únicamente puede medirse por la opinión de las calificadoras o el regreso a los mercados financieros, sino por el hecho que Hacienda, encabezada por Edgar Amador, confía en que la petrolera dejará de ser una carga para las finanzas públicas.

En el Paquete Económico para el año próximo las transferencias a Pemex disminuyen 70%, considerando que la petrolera, al menos, dejará de ser la pesada loza que durante los últimos años ha sido para las finanzas públicas.

REMATE PLATEADO

Neri Tollardo, director de Banco Plata, no se equivoca cuando dice que la tecnología debe estar al servicio de los clientes. Hay quienes lo ven al contrario.