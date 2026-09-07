'Rave Lucid México', obra inmersiva que transgrede el pulso de la danza urbana

La compañía francesa MazelFreten presentará, por primera vez en México, la pieza inmersiva Rave Lucid México, bajo la dirección y coreografía de Brandon Masele y Laura Defretin, con la cual exploran temas como la identidad, la era digital y la idea de comunidad, a través de la velocidad, la técnica y la historia del electro dance, nacido en los clubes parisinos y consolidado como una expresión de la cultura urbana global.

El montaje —realizado como parte de las actividades artísticas por el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia— será estrenado mañana, a las 20:00 horas, en el Teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque.

Esta coreografía, creada por MazelFreten se ha llevado en diferentes ocasiones en un recorrido por Europa, en la apertura de los Juegos Olímpicos en París e, incluso, en el medio tiempo del Mundial de Futbol”, comentó el bailarín Xavier Reyes González en entrevista con Excélsior.

Y agregó: “Así que para nosotros es un honor estar presentes con esta compañía y traer este proyecto a México, porque la propuesta es traer algo nuevo y que se conozca un poco más acerca de la cultura y de la comunidad con esta técnica de danza, llamada electro dance”.

Cortesía Jonathan Lutumba Cortesía Jonathan Lutumba

¿Cuál es el tema central de la obra?, se le preguntó a Xavier Reyes. “Nos habla acerca de cómo ha trascendido esta técnica de baile, cómo ha evolucionado y cómo vive en la actualidad”.

¿Cómo fue la selección de los bailarines? “La selección se llevó a cabo mediante una audición que se realizó en diciembre del año pasado. Acudimos entre 60 y 80 bailarines que nos dedicamos a esta técnica.

Hubo tres días de audiciones, diferentes fases, y se seleccionó un elenco de 12 personas —seis hombres y seis mujeres—, y aunque en la presentación sólo habrá 10 personas, dos más estarán como reemplazo en caso de que alguien no se pueda presentar o en caso de alguna rotación”.

¿Cuál es el relato de la pieza? “Es un recorrido por la historia de esta técnica popular, desde que nace, aproximadamente en el 2000, hasta su boom. La obra narra cómo empezó, decayó, dejó de tener cierto impacto, y cómo se fue levantando”.

La compañía francesa MazelFreten presentará, por primera vez en México, la pieza inmersiva 'Rave Lucid México', bajo la dirección y coreografía de Brandon Masele y Laura Defretin. Cortesía Romain Gauthier

¿Qué destacaría de MazelFreten? “Se trata de una compañía internacional que se fundó en 2016 en París, la cual comenzó a hacer un recorrido por toda Europa y hoy llega a nuestro país.

Y su idea es que el electro dance siga creciendo, que sea reconocido y no sólo sea visto como un baile callejero o un baile de club, sino por su forma artística y como una propuesta en escena que puede proyectar la emoción que sentimos al bailar”, concluyó.

Por su parte, Sofía Cuen Loredo destacó la presencia de un reparto mexicano.

En mi opinión, esta obra representa el sentir desde lo más profundo, tanto la música como lo que cada persona tiene detrás que contar, porque sí considero que cada electrodancer ha tenido su vida plasmada a través de la danza y creo que cada quien tiene un sentimiento que contar a través de la música y tiene como diferentes fases esta obra.

La compañía francesa MazelFreten presentará, por primera vez en México, la pieza inmersiva Rave Lucid México, bajo la dirección y coreografía de Brandon Masele y Laura Defretin. Cortesía Jonathan Godson

Y también la parte como del estilo, de sentir y cómo el movimiento puede representar de diferentes maneras la fiesta, el gozo, el placer y también la parte de cómo la tranquilidad también se vuelve uno mismo con el movimiento, de cómo en este mundo tan caótico un movimiento puede darte esa representación de poder ser y estar tranquilo en un mundo donde pasa de todo”, agregó.

Inspirada en el dinamismo de las batallas de danza, la propuesta busca generar un estado de hipnosis y trance en el espectador, al recorrer tres espacios fundamentales de esta disciplina: el club, como punto de encuentro; la batalla, como espacio de transformación; y el escenario, como territorio de expresión artística.

Además de Xavier Reyes y Sofía Cuen, también participarán Abraham Omar González Trejo, Dianeé Roxana Field Buendía, Leo Arnoldo Vara López, Ricardo Núñez Velasco ("Buzz"), Frida Plata Nicolás, Bárbara Nayelli Hernández Espinoza, María Belén Casanova Ortiz, Luis Fernando Rivas Chavarría, Arantza Ximena Frías Morales, Kevin Eduardo Martínez Segovia.