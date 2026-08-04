Arturo Chacón-Cruz cantará a Puccini y José Alfredo Jiménez en el Festival Internacional Cervantino

El tenor mexicano Arturo Chacón-Cruz (Sonora, 1977) dividirá su canto entre las notas de Mario Cavaradossi, en la ópera Tosca, de Puccini, y la celebración de José Alfredo Jiménez (1926-1973) por el centenario de su nacimiento. Dos personajes que el artista considera clave en su carrera y que encarnará dentro del 54 Festival Internacional Cervantino (FIC), aunque la ópera la cantará también poco antes en el Palacio de Bellas Artes.

Además, adelanta a Excélsior que realizará tres debuts internacionales: como Des Grieux en Manon Lescaut, de Puccini, en España, en diciembre. Como Dick Johnson, en la Fanciulla del West, en Ginebra, en marzo de 2027; y como Radamés en Aida, de Verdi, en Alemania, en mayo de 2027.

Sobre la Tosca, el tenor asegura que es una ópera perfecta para su voz.

Es mi obra favorita para cantar, porque encuentro el personaje y la escritura vocal perfectos y no hay algún pero a la obra, así que disfruto el canto, tal como lo escribió Puccini, y cómo se adapta mi voz”.

Chacón-Cruz destaca la virtud de esta ópera. “Creo que Tosca es una obra que resalta las virtudes y los defectos de los humanos en su mayor esplendor, por ejemplo, la virtud de defender a tu patria, de amar, y en sentido opuesto los celos de Tosca y las cosas malas de Escarpia. Es una obra muy real, muy verista y eso me encanta”.

¿Ha cantado mucho el aria principal de Cavaradossi? Musicalmente, el aria E lucevan le stelle es una obra de arte infinita, con tantos matices y colores. La ópera la he cantado en los últimos ocho años, pero E lucevan le stelle la he cantado desde hace 25 años y le encuentro nuevos matices. Me gusta porque describe la vida y los sentimientos de Mario, de quien destaco su integridad y su entereza”.

Para la ópera "Tosca", el tenor Arturo Chacón-Cruz se presentará en el Palacio de Bellas Artes y en el Teatro Juárez, en Guanajuato, dentro del Festival Internacional Cervantino. Foto: Cortesía Arturo Chacón-Cruz.

Tosca será interpretada por la soprano María Fernanda Castillo (Floria Tosca); Chacón-Cruz será (Cavaradossi) y Alfredo Daza (Scarpia) el 4 y 8 de octubre en el Palacio de Bellas Artes; y en el FIC el 17 de octubre, en el Teatro Juárez, en Guanajuato. Mientras que el homenaje a José Alfredo Jiménez lo realizará el 15 de octubre, junto con el Mariachi Gama 1000, en la Alhóndiga de Granaditas.

¿Cómo recibe a José Alfredo Jiménez?

Tanto Cavaradossi como José Alfredo son parte de mí. José Alfredo es un personaje con el que crecí y sigo viviendo, más en la intimidad que en público, pero ahora tendré la oportunidad de presentar en la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato, un poquito el que soy en casa con mi guitarra y mis amigos. Creo que me sale más fácil José Alfredo que cualquier otro papel porque en ese no tengo que actuar.

¿Qué cantará? “Como tendremos un límite de tiempo y quieren que no haya un intermedio, vamos a tener que escoger las canciones con cuidado.

“He estado en comunicación con el maestro Jesús Gama, del Mariachi Gama 1000, y tendremos las más bonitas y enigmáticas de José Alfredo, las más amadas por el público, donde él muestra esa pasión que tenía por la vida, el amor y el desparpajo.

En el homenaje a José Alfredo Jiménez, Chacón-Cruz interpretará canciones como: "Camino de Guanajuato", "Ella" y "La media vuelta", entre otras. Foto: Cortesía Arturo Chacón-Cruz.

“Esta vez no me voy a ir por las canciones menos conocidas de José Alfredo Jiménez, sino por los hits, las más tocadas y queridas por el público, porque queremos que sea una noche de fiesta, una noche de celebración y son 100 años de José Alfredo, que es increíble, por el tamaño de la huella que ha dejado en México, así que incluiremos canciones como El Rey, Si nos dejan, Caminos de Guanajuato, La media vuelta y Ella, entre muchas más”, asegura.

¿Cómo define a José Alfredo? “José Alfredo es como de la familia, es como el tío, el primo o el compadre más querido, porque su poesía es de las cosas más sencillas y conmovedoras que puede haber”.

¿Lo ha llevado a Europa? “En España sí, en San Sebastián, donde hice una pequeña gala de José Alfredo con guitarra y tríos. Salió muy padre y todo el público cantaba sus canciones también. En el resto de Europa no se aprecia mucho, pero sí me gustaría llevarlo a más lugares. Además, en México hice ya un concierto solo de José Alfredo con piano en el Teatro Juárez, en 2023”.