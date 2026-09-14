El Contador / 14 de septiembre de 2026

1. No todas las empresas celebrarán esta semana. Resulta que las compañías de logística, como 99 minutos, que encabeza Alexis Patjane, no la pasan tan bien, pues la combinación de un pico extraordinario en la demanda con los cierres y restricciones de circulación al autotransporte de carga genera cuellos de botella. La empresa alega que en una industria donde 83% de la carga nacional se traslada por carretera, las restricciones de horarios impuestas por la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, que encabeza Jesús Antonio Esteva, en días festivos reducen hasta 30% la ventana efectiva de traslado y pone en riesgo el stock en tienda, por lo cual se requieren más hubs urbanos de última milla.

2. Mercado Pago acelera su transición para consolidarse como entidad bancaria en México. Aunque el proceso para obtener la licencia se encuentra a la mitad y sin una fecha definitiva, la filial financiera de Mercado Libre, encabezada por David Geisen, prevé un avance pronto. Su director general, Pedro Rivas, se dice confiado en que el proceso avanza en tiempo y forma. Esta autorización ampliará la oferta del grupo, con especial énfasis en la portabilidad de nómina y la captación de ahorro con rendimiento. Además, continuará dando créditos y otorgando herramientas de cobro para ayudar a gestionar la vida financiera de una manera muy similar a como lo hace actualmente.

3. Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda y quien posteriormente presidió Telefónica México, celebró en las redes sociales la propuesta de disminuir 12% el costo del espectro en el Paquete Económico para el próximo año y que aplicaría para las licitaciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que preside Norma Solano. Gil Díaz mencionó que la solución al absurdo costo del espectro es hacerlo en función del ingreso de los operadores y es buena noticia que la Secretaría de Hacienda, que encabeza Edgar Amador, se preocupe finalmente por este problema y agregó que, en su momento, no pudo hacérselo entender a los subsecretarios de Ingresos en turno.

4. La cuarta ronda de conversaciones para la revisión del tratado comercial de Norteamérica (T-MEC) no tiene fecha definida, se dijo que sería en la primera quincena de septiembre, pero únicamente se han dado conversaciones del gobierno mexicano con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, quien dialogó con la presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras que el representante comercial, Jamieson Greer, recibió al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien viajó a Washington DC, pero no reveló los detalles de su encuentro. El titular de Economía se limitó a informar al líder del CCE, José Medina Mora, los resultados de su visita por Estados Unidos.