Roger Ballen explora los abismos mentales en la Casa de la Cultura de Juchitán

Roger Ballen (Nueva York, 1950) es uno de los artistas de la fotografía más importantes e influyentes del siglo XXI, su trabajo se extiende por casi 40 años. Sus imágenes son extremas y fuera de lo común, confrontan a quien las mira y lo reta a unirse en el viaje de explorar lo más profundo de sus mentes.

Ballenesque, es una exposición retrospectiva del fotógrafo en la Casa de la Cultura de Juchitán, Lidxi Guendabiaani (Casa de luz, en zapoteco) se presenta en colaboración con el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB), fundado por el artista Francisco Toledo (1940-2019), como parte de las celebraciones por su próximo 30 aniversario.

Con una trayectoria de más de 50 años detrás de la cámara, Ballen ha logrado expandir su práctica fotográfica a partir de lo más profundo del ser.

Ballen ha expandido su práctica fotográfica a partir de lo más profundo del ser Cortesía CFMAB/ Casa de la Cultura de Juchitán

Nacido en la Gran Manzana, el artista de la lente fue introducido a las infinitas posibilidades de la fotografía a una temprana edad por su madre, Adrienne Miller Ballen (1923-1972), quien fue editora de la agencia fotográfica internacional Magnum Photos, en los años 60 del siglo XX.

Al crecer rodeado por la vanguardia de la fotografía, Roger Ballen fue capaz de encontrar su propio estilo de manera muy natural; el primer acercamiento de Ballen con la fotografía fue uno de carácter documental que dio lugar a su fascinación por las personas y su entorno.

La muestra Ballenesque está compuesta por 30 fotografías del acervo del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, que pertenecen a distintas series: Cámara de las sombras (2005), Apariciones (2007), Casa de huéspedes (2009), De adentro hacia fuera (2013-2015) y Asilo de los pájaros (2014), entre otras.