Alexander Vivero triunfa con la pasión sonora de Ravel en concurso de piano

El pianista mexicano Alexander Vivero Pulido (Jalisco, 2008) ganó el primer premio del XI Concurso Nacional de Piano Angélica Morales-Yamaha, considerado uno de los certámenes con mayor prestigio de su tipo en México.

Para mí, el concurso fue una experiencia muy enriquecedora, porque más allá de ganar el primer lugar, que es un honor y una enorme fortuna, lo que más le agradezco al concurso es que fue una oportunidad para competir contra mí mismo; fue una oportunidad para mejorar, impulsarme, y obligarme a seguir trabajando para tener una meta clara”, dice el joven intérprete en entrevista con Excélsior.

Además de esto, está el hecho de coincidir con gente maravillosa en el camino, empezando por mis maestros, a quienes estoy sumamente agradecido, como Rodolfo Ritter, Santiago Piñeirúa y Joel Juan-Qui, quienes fueron mis guías y me apoyaron en este proceso”, explica.

Ganador del XI Concurso Nacional de Piano Angélica Morales-Yamaha, el joven pianista asegura que el certamen lo obligó a mejorar y ampliar su repertorio. Cortesía Alexander Vivero Pulido

A lo largo de las cuatro rondas, Vivero Pulido debió interpretar un preludio y fuga de J. S. Bach, un estudio de Chopin, una obra libre y dos estudios obligatorios de compositores mexicanos, de Manuel M. Ponce o José Rolón.

No conocía ninguno de esos estudios, pero encontré una afinidad especial en los de Ponce y me pareció una idea maravillosa (incluirlos en el concurso), porque a todos nos permitió explorar música que, de otra forma, quizá no habríamos explorado o quizá no en este momento. Por otra parte, los estudios de Rolón son incómodos para la mano, pero me ayudaron a crecer técnicamente”, asegura.

El reto de Bellas Artes y la pasión por Maurice Ravel

Ya en la final, Vivero tocó el Concierto para piano en sol mayor, de Maurice Ravel, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, con la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN).

Ha sido uno de los conciertos más inolvidables que he tenido en mi vida, es una oportunidad que voy a atesorar muchísimo y fue un reto enorme, porque tocar en Bellas Artes, como músico, yo creo que es uno de los más grandes honores que uno podría tener”, asevera.

Ganador del XI Concurso Nacional de Piano Angélica Morales-Yamaha, el joven pianista asegura que el certamen lo obligó a mejorar y ampliar su repertorio. Cortesía Alexander Vivero Pulido

¿Qué te atrae de la historia de Ravel? “Yo entré al mundo de Ravel sin saber de su vida, y me enamoré completamente de su música. Esto me llevó a conocer un poco sobre quién fue Ravel y puedo decir que conocer al hombre sólo hizo que me enamorara aún más de su música.

Ravel fue un ser humano muy interesante, era una persona reservada, que tenía un círculo de amigos muy cercano y cerrado. Además, él siempre sintió un apego hacia su madre, quien tenía una herencia española. Así que siempre estuvo conectado con España y por eso en su música podemos hallar referencias a la música española y vasca, y eso es herencia de su mamá, quien desde niño le cantaba canciones de España”, describe.

Ganador del XI Concurso Nacional de Piano Angélica Morales-Yamaha, el joven pianista asegura que el certamen lo obligó a mejorar y ampliar su repertorio. Cortesía Alexander Vivero Pulido

¿Y su padre? “Por parte de su padre, que era ingeniero civil, estaba muy relacionado con la mecánica de precisión y con la relojería suiza, por lo que le transmitió la obsesión por la perfección estructural.

Y eso se ve directamente en su utilización del ritmo y de los acentos tan exactos, así que puedo decirte que, entre más estudio a Ravel, más cosas descubro y más me enamoro”.

Conexión sonora el reconocimiento de sus maestros

Por último, Alexander Vivero habla sobre su conexión con la música. “La música es algo que te acompaña toda la vida, que nunca dejas de conocer y, por tanto, que nunca dejas de aprender y explorar.

Ganador del XI Concurso Nacional de Piano Angélica Morales-Yamaha, el joven pianista asegura que el certamen lo obligó a mejorar y ampliar su repertorio Cortesia Alexander Vivero Pulido

Sé que la vida no me va a alcanzar para aprender y tocar todo lo que quisiera, pero esto me motiva para aprovechar al máximo mi tiempo con el piano”, concluye.

De momento, Vivero continúa con sus estudios de Piano, composición y dirección orquestal en la Universidad Panamericana y alterna su tiempo libre con su gusto por el cine, la lectura y hacer ejercicio, aunque reconoce que lo que más disfruta es convivir con sus amigos, su familia y su perro.

Posteriormente, asegura, buscará continuar su especialización en alguna escuela de Alemania o Reino Unido.

Destacan la profundidad de Alexander Vivero

Ganador del XI Concurso Nacional de Piano Angélica Morales-Yamaha, el joven pianista asegura que el certamen lo obligó a mejorar y ampliar su repertorio. Cortesia Alexander Vivero Pulido

Para Rodolfo Ritter, uno de los pianistas mexicanos más destacados de nuestro tiempo, la distinción entregada a Alexander Vivero confirma la seriedad de su trabajo.

Me parece que este concurso sólo está corroborando el rumbo que Alexander viene caminando desde hace varios años, en el sentido que tiene para estudiar la música, no sólo como pianista, sino como músico completo”, detalla Ritter a Excélsior.

Y añade: “Eso es importante resaltarlo, porque él ve la música como un fenómeno completo y no sólo como un instrumentista.

Así que eso le da un matiz diferente a él como músico, y me parece que la vertiente de la dirección de orquesta, que él ha estado estudiando, y que se aúna a su vocación pianística, se complementan”, apunta.

Por tanto, ese aprendizaje múltiple, “lo va a distinguir absolutamente de la mayoría de sus demás compañeros, aunque él, por supuesto, es sólo uno de los más destacados talentos jóvenes de la actualidad, y lo que lo distingue es la seriedad con que toma la música y cómo la utiliza, con todos los recursos que tiene para ahondar en ella”.