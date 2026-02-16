Terraza de la Basílica de San Pedro tendrá cafetería

Toda la terraza de la basílica de San Pedro será abierta al público, una reforma que incluye la instalación de un café, anunció el Vaticano.

Los cambios forman parte de las iniciativas para celebrar el 400 aniversario de la inauguración de la basílica, la mayor iglesia del mundo, que tiene un gran simbolismo para los católicos.

Toda la terraza de la basílica será accesible”, mientras que hasta ahora sólo estaba abierta una tercera parte, dijo el cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la basílica, en una conferencia de prensa.

La actual “zona de refrigerios se duplicará” y quedará en 100 metros cuadrados, añadió.

El Vaticano había intentado restar importancia a los reportes de que habría un café en la terraza, lo que causó molestia por la potencial comercialización de un lugar sagrado.

También se harán exhibiciones en la terraza, relacionadas con la historia del monumento, su construcción y mantenimiento.

Unas 20 mil personas visitan diariamente la basílica, una joya de la arquitectura renacentista, por lo que administrar los ingresos es un reto muy importante.

El Vaticano anunció ayer un sistema de reservación en tiempo real para acceder a la basílica, alimentado por una red de sensores que monitorean cuántas personas están adentro.

Además, lanzó una nueva aplicación para las liturgias en la basílica, lo que facilitará a los peregrinos seguir la misa del papa León XIV en 60 lenguas a través de sus teléfonos celulares.

La basílica, situada en la Ciudad del Vaticano, el Estado más pequeño del mundo, contiene la tumba de San Pedro, uno de los 12 apóstoles de Jesús y quien fue el primer Papa.

La primera piedra para la basílica, que reemplazó a una iglesia más antigua, fue colocada por el papa Julio II en 1506.

LLAVES DE MEMORIA Y CONEXIÓN HUMANA

Un miembro del personal de Hayward Gallery posa para una fotografía en la instalación de arte Hilos de vida, del artista japonés Chiharu Shiota.

La pieza, hecha de cientos de llaves suspendidas en una red de hilo rojo, simboliza la conexión humana y la memoria y es la obra que da nombre a la exposición en la Hayward Gallery en Londres, Gran Bretaña.

UNA MIRADA A LA LUCHA POR LA INCLUSIÓN

Ayer se inauguró la exposición 30 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, en la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En la ceremonia, el rector universitario Leonardo Lomelí destacó la importancia de garantizar que las propuestas indígenas ocupen un lugar central en el debate público.

